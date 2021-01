Notes: Bidenovo přicházení, Trumpovo odcházení, Zemanovo očkování

Dnešní dění ovládla inaugurace Joea Bidena. Na ceremoniál, který byl letos skromnější než obvykle, přijeli bývalí prezidenti Clinton, Bush nebo Obama. A zazpívaly i Lady Gaga nebo Jennifer Lopez. Zato odcházející prezident Trump na inauguraci nepřišel, prchl na Floridu už několik hodin předtím. O střídání státníků a dění v USA více v naší online reportáži.

Biden se funkce ujal v 18 hodin našeho času a čas na zahálení rozhodně nemá. Pro první dny v úřadu nachystal smršť nařízení, která mají demontovat Trumpovo dědictví. O tom, co Bidena čeká (a nemine) v nejbližších dnech, v článku Kirilla Ščeblykina.

A bližší pohled na atmosféru ve washingtonských ulicích přináší přímo z místa reportáž Jany Ciglerové.

To v Česku dnešní dění ovládly potravinové kvóty. Poslanci schválili kontroverzní návrh, aby v prodejnách byla nejméně polovina potravin česká. „Buďme trochu nacionalisti, co se týká potravin, naší země a našeho zemědělství,“ vyzýval poslance ministr zemědělství Miroslav Toman. Poslanci by si podle něj měli uvědomit, že si ve Sněmovně sami lijí do kávy německé mléko. A kdo by chtěl německé, když může mít české… třeba z Olmy.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si mléka užijeme ažaž. „Celý národ přejde na pivo a mléko a třikrát týdně k tomu budete mít kus hovězího. To jsou jediné tři komodity, ve kterých je Česká republika soběstačná,“ říká v rozhovoru.

Jenže jak se zdá, poslanci SPD místo kvót na české potraviny nabízené v regálech obchodů prosadili omezení prodaného zboží. Prodejci by tak od příštího roku museli hlídat, aby z celkového počtu prodaných potravin bylo 58 procent českých. Záměr? Nedopatření? Více v článku dua Hanka Mazancová a Jan Tvrdoň.

A před kvótami Česko varují i některé státy EU. Nejen proto, že se bude jednat o diskriminaci zahraničních výrobků, ale i proto, že ceny potravin pravděpodobně porostou. Tak vzhůru k lepším zítřkům!

Někdejší šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, který se včera vzdal svého poslaneckého mandátu, se v rozhovoru s Janem Moláčkem (ne)rozpovídal o svých budoucích plánech. Neodpustil si ale kritiku vládního nakládání s penězi. „Na svém vlastním životě občané České republiky uvidí, že populistická vláda jim možná zařídila nádherný mejdan, ale že ho zaplatí vlastními existenčními starostmi,“ říká. A odchodu Miroslava Kalouska z politiky se věnuje i dnešní podcast Studio N.

A rozhovor s bývalým politikem ještě jednou. Někdejší ministr vnitra Jan Ruml v rozhovoru s Renatou Kalenskou popsal, kdy byl v životě na dně a co opravdu zažíval v protialkoholní léčebně. „Byli tam různí lidé. Gambleři, alkoholici, feťáci. Byli tam například katolický kněz nebo lékař-anesteziolog, s těmi byla radost si povídat,“ vzpomíná.

Ministerstvo pro místní rozvoj pod taktovkou Kateřiny Dostálové nakoupilo telefony pro své zaměstnance. Ale nebyly to obyčejné telefony. Byly to předražené telefony. Přístroje byly o dva tisíce dražší, než je obvyklá cena pro běžné zákazníky v prodejnách elektra nebo e-shopech. Při nákupu šedesáti telefonů z toho vychází 120 tisíc v luftu. Resort se ale brání tím, že telefony nemohl koupit v obchodě, ale musel je vysoutěžit. A v tendru (co čert nechtěl) zbyl jen jediný uchazeč, který nabízel cenu vyšší než běžnou. Nákup tak byl dražší, zato podle pravidel.

Zástupkyni ombudsmana Monice Šimůnkové se stalo osudným, že vyjádřila nesouhlas s Křečkovým stanoviskem k nové strategii romské integrace. Podle Křečka je strategie na příštích deset let nerealizovatelná, označil ji za „potěmkinovskou vesnici“ a současně uvedl, že diskriminace nemá s problémy Romů „vůbec nic společného“. Šimůnková ale nesouhlasí. „Jsou tam formulace, které jsou na hraně rasismu, s tím nemohu souhlasit. Vnímám to (odvolání) jako trest za to, že jsem si dovolila vyslovit jiný názor, než jaký má pan ombudsman,“ myslí si.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Biden nastupuje do Bílého domu: Inauguraci sleduje na místě naše zpravodajka

Opozice je odsouzena k sestavení vlády, jinak by zradila voliče, říká Kalousek

Syn pečuje o starého otce: Tatínek si každý den pobrečí a dáme si štamprlku

Do prodejny vstupujte po čtyřech… O jazykových nástrahách v době koronovirové

Krátké zprávy ze světa, domova i kosmu

Prezident Miloš Zeman dostal očkování proti koronaviru. Teď v nemocnici zůstane DVA dny na preventivní vyšetření. O přetížených nemocnicích a o tom, jak se odkládají plánované (i onkologické!) operace, píšeme zde a zde.

Premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman (tedy jeho kancelář) pogratulovali 46. americkému prezidentu Bidenovi. O pozvání do Bílého domu zatím žádné zprávy.

Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek se na začátku ledna nechal v nemocnici Královské Vinohrady naočkovat proti covidu. „Normálně jsem přišel do očkovacího centra a nechal jsem se naočkovat, to je celé,“ vysvětlil, jak se k očkování dostal padesátiletý muž, který není v první linii zdravotníků.

Pandemie covidu v Česku zatím sice moc nezpomaluje, zato krematoria pracují na maximální kapacitu a pandemii zvládají. Uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček. Pomohlo uvolnění emisních limitů a zákaz dovozu těl z ciziny. Jsme zachráněni!

Ruští kosmonauti na Mezinárodní kosmické stanici dostali americké jídlo. Americká NASA sice odmítla Rusům dopravit jejich potraviny, ale poskytla vlastní. Stejně jako předtím kyslík, jehož zásoby se v ruském modulu tenčily.

Trump při svém odchodu z funkce překvapil nejspíš i některé (budoucí?) kriminálníky. Očekávalo se, že se milosti dočká kontroverzní Joe Exotic známý ze seriálu Tiger King, který měl před vězením už nachystanou limuzínu, právník Rudy Giuliani (který potí i barvu z vlasů) nebo zakladatel WikiLeaks Julian Assange. Ale nikdo z nich se nedočkal. Naopak radost z milosti má třeba rapper Lil Wayne.