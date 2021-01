Kvóty na české potraviny nebrat. Poškodily by spotřebitele i celé Česko

Komentář Petra Havla: Ačkoli na první pohled úmysl stanovit povinný minimální podíl vybraných českých potravin v obchodech vypadá jako opatření, které prospěje našim zemědělcům a výrobcům potravin, v konečném důsledku by nejspíš nepomohl ani jim. Navíc by takový krok poškodil všechny obyvatele naší země. A to zdaleka nejen omezenou dostupností některých potravin nebo možným růstem jejich cen, což jsou nejčastěji zmiňované důsledky zavedení kvót.