Nedávný vpád fanoušků Donalda Trumpa do sídla amerického Kongresu vyvolal po celém světě mnoho otázek včetně té, kdo byli oni podivní lidé oblečení v kožešinách. Odpověď částečně nabízejí religionisté, které incident zaujal i po odborné stránce, a sice řadou nesourodých symbolů, jež na sobě účastníci nepokojů nesli.

Rohatý šaman z Kapitolu kombinuje konspirační teorie a spiritualitu. To uvidíme čím dál častěji, říká religionista

Se zvláštním zaujetím sledují odborníci asi nejfotogeničtější postavu celého útoku – polonahého „rohatého šamana“ s pomalovanou tváří a potetovaným tělem. „Je v podstatě kráčejícím příkladem konspirituality – kombinace konspiračních teorií a spirituality. Tento fenomén budeme v budoucnu vídat častěji,“ popisuje religionista Jan A. Kozák v rozhovoru pro Deník N, kde pomáhá osvětlit, proč lidé stále věří mýtům.

Čeho si jako religionista v útoku na Kapitol všímáte?

Amerikanista nebo politolog může událost komentovat z politického hlediska, mě jako religionistu zaujala symbolika. Zvlášť ta, kterou reprezentoval jeden z nejvýraznějších představitelů rebelie – konspirační teoretik Jake Angeli, který si říká „Q Shaman“ v napojení na spikleneckou teorii QAnon. On sám je takový kráčející symbolický uzel slučující zdánlivě rozporné roviny. V jednom rozhovoru o sobě řekl, že je multidimenzionální bytost, a mně přijde, že je to svým způsobem trefné. Minimálně z hlediska symboliky, kterou měl na sobě navěšenou a s čím je spojovaný.

Takže když jste ho viděl, duše religionisty zaplesala a začal jste luštit symboly.

(Směje se.) Vlastně ano. Co na sebe lidi dávají, není náhoda, je to způsob vyjádření jejich identity, jsou to aluze (narážky, pozn. red.) na různá širší témata. Někdy jsou značně hravé, obzvlášť při demonstracích, ale často zásadním způsobem vyjadřují světonázor člověka.

Angeli v sobě spojuje spiklenecké teorie, americké evangelikální křesťanství a asi nejvýrazněji v sobě nese spoustu New Age materiálu, kterému se dnes říká vhodněji alternativní spiritualita. To vše zvláštním způsobem integruje.

Jak to myslíte?

Panuje představa, že na jedné straně politického spektra jsou hippies, kteří se zajímají o čakry a cvičí jógu, chtějí rovnost, harmonii a nanejvýš se někde zkouří. A na druhé straně máme pravicové konspirátory, kteří věří na zlého nadnárodního Sorose a na to, že je potřeba shromažďovat zbraně, aby člověk ubránil svůj majetek. Může se zdát, že tyto dva světy jsou extrémy: pravice a levice. Ale Q Shaman v sobě tyto protiklady integruje. Což mi přišlo zajímavé.

A pravděpodobně to není jen jeden člověk. Může být důkazem toho, že dochází k větší fúzi symboliky z obou stran spektra?

Nechci zabíhat do politiky, ale myslím si, že v některých ohledech rozdělení pravice a levice nefunguje. Zvlášť extrémy mají v některých formách tendenci se sebe dotýkat.

On o sobě v podcastech tvrdí, že je ‚starseed‘ – hvězdné sémě a že je mimozemské vědomí nacházející se v lidském těle. Nejdřív si říkal