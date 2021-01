„Úředník vám řekne, co musíte z košíku vyndat.“ Poslanci SPD prosadili kvóty na prodané potraviny

Od příštího roku by se v tuzemských obchodech mělo prodávat více českých potravin. Jenže ve středu schválená novela zákona nezavádí kvóty pro obchodníky na nabízené, ale na prodané zboží. Prodejci by tak od příštího roku museli hlídat, aby z celkového počtu prodaných potravin bylo 58 procent českých. Tento podíl by se pak měl postupně navyšovat na 73 procent. Tuto interpretaci Deníku N potvrdilo i ministerstvo zemědělství.