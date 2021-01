Celý národ přejde na pivo, mléko a hovězí třikrát týdně, říká ke kvótám na potraviny šéf Svazu obchodu Prouza

Poslanci ve středu schválili zavedení kvót na české potraviny v obchodech. Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bžoch ale naznačil, že záměr porušuje unijní pravidla, co se teď bude dít? Co s tím bude dělat Evropská komise?

V tuto chvíli to ještě musí projednat Senát. Senátoři se musí rozhodnout, jestli se na porušování evropského práva budou chtít podílet. Předpokládám, že to neschválí, ale dá se počítat i s tím, že Sněmovna senátní veto přehlasuje. Když se podíváte na dnešní hlasování, nejdříve to neschválili a pak nějaký poslanec z hnutí ANO zpochybnil hlasování. Takže se ve Sněmovně pravděpodobně najde dost hlasů i na přehlasování senátního veta. Potom Evropská komise rozjede infringement (řízení o nesplnění povinností, pozn. red.). A bude záležet na tom, jestli se infringement trefí do předvolebního období. Pak tu komunisté a Tomio Okamura budou vykřikovat, že zlý Brusel chce ublížit český zemědělcům. Což má ještě tu smutnou, negativní rovinu.

Hrozí České republice nějaké sankce?

Pevně doufám, že návrh Ústavnímu soudu pošlou i senátoři. Předpokládám, že tu novelu vrátí a Sněmovna senátní veto přehlasuje. Evropská komise ji případně bude potom brát k Soudnímu dvoru EU. Obojí je ale proces na roky. U Soudního dvora EU je součástí rozsudků sankce vůči členskému státu za každý den účinnosti, než by Česká republika takový neplatný zákon zrušila.

Na plénu Sněmovny několik poslanců prohlásilo, že zákon ve skutečnosti v platnost nevstoupí, protože jej Evropská komise shodí ze stolu.

Určitě ho shodí. Ale bude to trvat tak rok a půl až dva. Bezpochyby ho jednou někdo zastaví. Je možné, že to bude Ústavní soud, ale je otázkou, jak rychle to bude. V Česku pracuje velice pomalu, dodneška nestihl rozhodnout ani stížnosti z let 2014 nebo 2015. Takže to nějakou dobu bude platit, ale technicky neprojde. Nemá to technické řešení, protože není dost českého ovoce, zeleniny ani masa pro celou republiku. Když vše zprůměrujete, tak od června 2022, kdy by norma začala platit, celý národ přejde na pivo a mléko a třikrát týdně k tomu budete mít kus hovězího. To jsou jediné tři komodity, ve kterých je Česká republika soběstačná.

Další věcí je, proč se to celé děje. To není kvůli povinným kvótám na české potraviny. Ale ministerstvo zemědělství teď obratem vypíše