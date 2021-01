O mé rezignaci vědělo padesát lidí, opozice je odsouzená k vládní spolupráci, říká Kalousek

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek má několik nabídek ze soukromé sféry, rozhodnout se chce po několikatýdenním odpočinku. Deníku N to řekl v rozhovoru poté, co rezignoval na poslanecký mandát. Dopředu o tomto kroku podle něj vědělo zhruba padesát lidí, své spolustraníky jím podle svých slov nenadchnul. Obě opoziční koalice se podle Kalouska musejí po volbách dohodnout na vládě, možnost, že by na většinu hlasů nedosáhly, exposlanec odmítá.

Co bylo posledním impulzem, po kterém jste se rozhodl, že v úterý složíte mandát?

Posledním impulzem bylo překvapivé rozhodnutí prezidenta republiky, že vyhlásí volby již na sklonku loňského roku. To znamená, že od prvního ledna běží ostrá volební kampaň, což je naprosto neobvyklé. Bylo to neobvyklé i v letech, kdy volby byly v červnu.

Já jsem poměrně dlouho předtím rozvažoval, zda až se budou volby blížit, jako člověk, který nekandiduje, neskončím svou aktivní kariéru, aby nebyla pasivní. Protože vystupovat mají ti, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. Takže obecně jsem měl tenhle krok rozmyšlený poměrně dlouho, ale samozřejmě tím, že pan prezident rozhodl tak brzy, tak jsem ho udělal v nejbližším možném lednovém termínu.

Kolik lidí o tom vědělo v úterý ráno?

Nejméně padesát, možná víc. Ale vážím si toho, že to skoro nikdo neřekl. Možná že to někdo naznačoval, protože jsem cítil nervozitu některých médií, ale nikdo to neřekl tak jednoznačně, aby to kdokoliv mohl napsat. Já jsem stál o to, abych byl první, kdo to řekne. Nejen proto, abych zamezil spekulacím, které se objevují i teď a jsou nesmyslné. Ty důvody jsou jasné, uvedl jsem je. Jiné neexistují.

Děláte to proto, že chcete pomoct své straně. Přivítali vaši kolegové vaše rozhodnutí?

Nebyli úplně nadšení, protože měli pocit, že bych jim měl co dávat ještě do voleb, ale to jim mohu dát, i když nebudu poslanec. Uvědomte si tu mediální situaci: Babišpress ovládá osmdesát procent trhu – čtyřicet procent vlastní a se čtyřiceti procenty je domluven. Takže těch možností, kde mohou kandidáti v rámci kampaně prezentovat své názory, je minimálně.

Parlamentní řečniště je jedno z mála posledních svobodných míst. To přece nemohu zabírat já, když nekandiduji. To je argument, který všichni pochopili.

Nepřivítalo nové vedení TOP 09, že nebudete poskytovat Andreji Babišovi terč?

To jsou argumenty, které občas čtu od některých novinářů, ale nikdy jsem je neslyšel ve vlastní politické straně, dokonce ani u koaličních partnerů. Občas je slyším u