Analýza: Pandemie přinesla kromě mnoha jiného i potřebu seznamovat se pravidelně s neustále obměňovanými a přibývajícími nařízeními. Z mnohých z nás se tak více než kdy dříve stali čtenáři a vykladači administrativně-právních textů. A někdy je to tedy hodně hutné a „výživné“ čtení.

Do prodejny vstupujte po čtyřech… O jazykových nástrahách a úskalích v době koronovirové

V tom všem se ale našlo jedno specifikum: situace z určité skupiny lidí udělala také aktivní tvůrce podobných textů. Před časem si to majitelé různých provozoven vyzkoušeli při sepisování požadavků na roušky, rozestupy a dezinfekci a teď potřebovali téměř ze dne na den veřejnost informovat, kolik smí v jejich podniku být naráz lidí, aby to odpovídalo maximálnímu počtu osob na plochu provozovny povolenému v nařízení z 16. listopadu 2020. A tak se začaly psát cedule.

Tyhle cedule sledujeme už od začátku s vášnivým zaujetím. Formulovat informační upozornění zcela nového typu pro spoustu provozovatelů jistě nebyla snadná záležitost. Takový druh sdělení vyžadoval stručnost, ale obsahovou jasnost, navíc leckdo chtěl být k potenciálním zákazníkům zdvořilý. To všechno, včetně dalších jazykových aspektů textu a grafické podoby cedulí, jsme se rozhodli sledovat na materiálu padesátky vyfocených cedulí z výloh a dveří obchodů na Praze 7 a Praze 6 a z několika zaslaných fotografií z dalších míst.

Cedule regulující počet lidí smějících vstoupit do provozovny samozřejmě vynášejí na světlo všemožná nedodržení celospolečensky sdílených norem užívání češtiny ve veřejném prostoru. Překlepy, gramatické i pravopisné odchylky, stylistické zvláštnosti. Cílem tohoto textu však není bít na poplach, že část obchodníků neumí interpunkci nebo velká písmena. To je na celé té covidové komunikační lopotě to nejméně podstatné.

Důležitější je, že