Na co se dívat v lednu na streamovacích platformách Netflix, HBO a dalších

Netflix

Půlnoční nebe

Viděli jste film Proxima? Na první pohled se tváří jako sci-fi nebo alespoň thriller z vesmírného výzkumu, ale ve skutečnosti jde o intimní drama matky, které po absolvování náročného kosmonautického výcviku dochází, že na Zemi na několik let zanechá svou malou dcerku. Půlnoční nebe alespoň v první polovině jako by patřilo do podobné kategorie – psychologické drama maskované do kamufláže žánrového filmu, v tomto případě katastrofického.

Augustine (George Clooney) je vědcem na polární stanici, kterou všichni ostatní opustili, aby se skryli v podzemních krytech před celoplanetární katastrofou. Ta není pojmenována, ale evidentně si lidé definitivně podřízli větev, na které všichni sedíme. Planeta je zamořena radioaktivním ionizujícím zářením. Brzy budou všichni mrtví. A k Zemi se vrací výprava z vesmíru, která ztratila spojení, takže o ničem netuší.

Augustine musí podstoupit cestu arktickou pustinou k silnější anténě, aby kosmickou loď varoval. Navíc má s sebou nečekaného spolucestujícího – malou holčičku ztracenou na základně.

Film natočený Netflixem s Clooneym na režisérské stoličce měl světovou premiéru loni těsně před Štědrým dnem. Svým způsobem to je rodinný film a sněhová vánice z něj může učinit vánoční podívanou, podobně jako to udělala (neplánovaná) sněhová pokrývka s Třemi oříšky pro Popelku. Clooney tu i zpoza šedivého plnovousu hraje obstojně, jenže to nestačí k tomu, aby vás film zasáhl na delší dobu. Dějová linie odehrávající se na Zemi je plná klišé a velmi pomalu se rozjíždí, zatímco sondy do mezilidských vztahů na kosmické lodi připomenou přes půl století starou Ikarii XB-1 a pokusy točit i ve „vesmíru“ realisticky, lidsky.

Pro společné rodinné sledování plazmy za dlouhého zimního večera to není špatný výběr, pakliže nemáte v rodině filmového kritika nebo mladého vědce posedlého hledáním nesrovnalostí.

Lupin

V seriálu Lupin ožívá odkaz slavného románového lupiče – gentlemana Arsèna Lupina. Francouzský spisovatel Maurice Leblanc jej představil už na začátku 20. století. Popularita dobrodruha v černém cylindru ovšem přetrvává dodnes. Troufám si říct, že díky aktuálnímu seriálu stanice Netflix zase o něco vzroste. A to přesto, že v novém Lupinovi slavný detektiv jenom rezonuje.

Assane Diop (Omar Sy) je synem senegalského imigranta a uklízí v galerii Louvre. Hořce hledí na náhrdelník, který nosila i Marie Antoinetta – vždyť z jeho krádeže ze sbírky bohatého pana Pellegriniho (Hervé Pierre) byl před 25 lety křivě obviněn Assaneův otec. Dělal pro Pellegriniho řidiče a byl první na ráně. Assane teď plánuje rafinovanou pomstu.

Lupina vytvořili George Kay (Na mušce) a François Uzan (Rodinný podnik) jako napínavou a vysoce návykovou skládačku. Sledujeme totiž nejen Assaenovu loupež s mnoha přímo kouzelnickými zvraty. Nahlížíme i do hrdinova složitého dětství, kdy byl závislý na otci, skamarádil se s Pellegriniho dcerou Juliette (Clotilde Hesmeová) a ve škole se mu zalíbila spolužačka Claire (Ludivine Sagnierová). Pětidílnou sérii pak rámuje Assaneova láska k detektivnímu hrdinovi, který mu pomohl překonat životní útrapy: detaily z Lupinových dobrodružství Assane rozpustile zapouští do svých plánů. Lupin vyniká suverénní kinetickou akcí – jedním z režisérů je ostatně Louis Leterrier (Kurýr) –, hereckou bravurou a téměř krkolomnými zvraty. Škoda že druhou sérii chystá Netflix až v průběhu roku.

HBO

Vychováni vlky

Tato desetidílná série není úplná novinka, ale možná jste ji zatím míjeli. I když jméno Ridleyho Scotta musí být silným tahákem přinejmenším pro milovníky sci-fi. Jenže Scott režíroval pouze první díl a o scénář i původní námět se postaral Aaron Guzikowski. Takže pokud někteří v seriálu hledají návaznost na Scottovu vlastní mytologii světa Vetřelce/Promethea, najde jen povrchní paralely.

Země je zničena ve válce dvou frakcí – vyznavačů boha Sola a ateistů. Z umírající planety je vyslán kosmický člun se dvěma androidy a lidskými embryi, která následně androidi se jmény Otec a Matka vychovávají na (víceméně) pusté planetě Kepler-22. Děti však jedno po druhém umírají, až zbyde pouze chlapec Campion. Zápletka zhoustne, když se do péče androidů dostane skupina dalších dětí, které pocházejí z nově ztroskotané kosmické lodi. Přeživší dospělí z posádky se pokoušejí děti v péči androidů najít, zatímco z Matky se vyklube vražedný válečný stroj přeprogramovaný na chůvu.

Ta série je podivná. Scéna cizí planety je tak minimalistická, až to vizuálně připomíná sci-fi seriály z 60. let natáčené v papundeklových kulisách ve studiu. Dialogy jsou často neobyčejně toporné, řada scén naprosto nerealistických, děj jako by nevěděl kudy kam. Mělo to být retro odkazující ke starým seriálům?

Na druhou stranu tu je řada neobyčejností, které vás možná u obrazovky udrží, pokud nehledáte jen čistý oddych. Zatímco lidští protagonisté jsou (až na dvě výjimky) zcela ploché postavy, mnohem zajímavější jsou zmínění androidi. Jsme svědky toho, jak by skutečně mohlo vypadat chování tvorů, v nichž se mísí lidské a nelidské. Zákmity proto-emocí střídané zase neúprosně strojovou logikou, interakce robotů s dětmi, celkový pocit ohrožení, kdy se zejména Matka (výborně zahraná Amandou Collinovou) chová, jako by se neustále držela silou vůle před tím, aby nevybuchla ve vražedném krveprolití. A planeta Kepler-22 pozvolna, dávkovaně díl po dílu vydává také svá vlastní tajemství.

Vychováni vlky lze vnímat jako sci-fi verzi seriálu Ztraceni a také jako příspěvek k debatě o soužití s umělou inteligencí.

Jak na… s Johnem Wilsonem

John Wilson se léta živil ubíjejícím natáčením televizních reklam. Jednou vzal do ruky kameru a vyrazil do ulic New Yorku, aby se přeptal na věci, které mu vrtaly hlavou, nebo aby si sám vyzkoušel různé sociální situace. Díky své zvídavosti až vlezlosti a nemalému smyslu pro situační humor se dostal do řady situací, jež obecně ilustrují naši tragikomickou existenci.

Jakoby amatérsky točená videa, v postprodukci doplněná skutečně vtipnými postřehy, dávají divákovi pocit, že se dívá na něco syrového a autentického. Doporučuji na začátek přeskočit první díl, který je trochu pomalejší a méně vypointovaný. Wilson zde oťukává záludnosti lehké společenské konverzace s cizími lidmi. Potkává lidi, kteří mu jsou ochotni „vyklopit“ kompletní osobní život, i ty, které naopak nějaký „small talk“ naprosto nezajímá.

Druhý díl je ale fascinujícím průvodcem po newyorských lešeních. Asi vás překvapí, že toto nejslavnější město světa je plné těchto provizorních konstrukcí, ne nepodobných tunelům kolem domů, kterými chodili českoslovenští občané za socialismu. V ještě podivnějším třetím dílu se Wilson věnuje paměti a dostává se až na kongres lidí, kteří věří, že falešné vzpomínky jsou ve skutečnosti skutečné vzpomínky na náš život v paralelní realitě.

Každý díl má necelou půlhodinu, ale množstvím rychle se střídajícího materiálu ve vás nechá pocit, že jste absolvovali celovečerní film. Snímek je v originálním znění s titulky, pokuste se nějak nevnímat zajíkající se a jaksi ukňouraný hlas protagonisty. Stojí to za to.

DAFilms

Karel Čapek

Česká platforma orientovaná zejména na dokumenty se snaží konkurovat velkým portálům například tematickými výběry, kde můžete narazit i na věci, které jste nehledali. Příkladem budiž soubor Karel Čapek: Vizionář moderní společnosti. Ve výběru najdete klasické snímky Bílá nemoc či Krakatit, nový film Hovory s TGM od scenáristy Pavla Kosatíka, ale i tituly trochu nečekané. Třeba Švankmajerův Hmyz, protože se částečně týká dramatu bratří Čapků Ze života hmyzu. Či krátký životopisný snímek Zdeňka Kopáče Poslední léta (1963).

Je tu i několik krátkých filmů, které s Čapkem spojuje pouze téma války. Stojí za nimi však zajímaví tvůrci. Sál ztracených kroků je studentský film Jaromila Jireše z roku 1960, na němž se podílel také mladý Juraj Jakubisko. Podobenství ukazuje představy mladé zamilované dívky, jak by to vypadalo, kdyby do jejího života zasáhla jaderná válka. Film má dodnes uměleckou sílu a mimo jiné obsahuje množství dobových záběrů Masarykova nádraží. Na kresleném filmu Atom na rozcestí z roku 1947 se naopak výtvarně podílel Kamil Lhoták. Pro dnešní dobu je zajímavý jako agitka ukazující, jak by s atomovou energií naložil zlý vědec (Západ) či malý chlapec (komunistický blok).