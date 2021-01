Praha 7 za týden naočkovala většinu svých seniorů, její úspěch ale opakovat nelze. Stát chce mít vakcíny pevně v rukou

Městská část Praha 7 za necelý týden proočkovala první dávkou přes 1200 z celkových 1800 seniorů nad 80 let. Větší poměr proočkovaných lidí v nejohroženější věkové skupině byste jinde asi těžko hledali.

Praha 7 totiž využila díry v systému – respektive nepřipravenosti Česka na očkování. Když se začátkem roku začali zavážet do českých a moravských nemocnic vakcíny, chyběly instrukce, kdo přesně se má a může očkovat. Byla sice schválena vakcinační strategie, metodický pokyn na její uvedení do praxe se však stále připravoval.

Stávalo se tak, že se vakcína dostávala do míst, kde neměli připravené žádné zájemce o očkování. Zřejmě nejznámějším je případ Státního zdravotního ústavu, který se i kvůli snaze „vyprázdnit mrazáky“ rozhodl očkovat vlastní zaměstnance.

Neexistoval Centrální registrační systém, do kterého by se mohli zájemci hlásit. A tak se jednotlivé samosprávy na očkování připravovaly po svém. Praha 7 se rozhodla, že připraví vlastní seznam seniorů, kteří mají na vakcínu podle pravidel nárok. Jejich jména si vytáhla z registru obyvatel, obeslala je dopisy a rozjela informační kampaň, aby se jich o očkování dozvědělo co nejvíce. Lidé také mohli kontaktovat městskou část přímo.

„Předpokládali jsme, že centrální systém bude problematický. Automaticky a všem jsme poslali do schránky leták, ať se nám ozve, kdo chce být očkován. Zapojili jsme telefonisty a kontaktovali praktiky. Rozhodli jsme se, že nepustíme sebemenší šanci očkovat, která se naskytne,“ vysvětluje starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě).

Městská část tedy připravila kvůli proočkování seniorů celý systém. Oslovila praktické lékaře, domluvila se s místní poliklinikou na předání vakcín a zajistila zájemce, materiál i personál. Vše, co je k očkování potřeba. Potřebovala už jen vakcínu.

A šance se naskytla. Stát