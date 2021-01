Pocity osamělosti a smutku nejsou na albu Květy Květy brněnské kapely Květy destruktivní

„Žiju sám a dochází mi, že často vedu s někým dialog. Vracím se zpátky, procházím si situace. Vybavují se mi příběhy, je na to teď čas. Píšu v těch písních dopisy hlavně sám sobě, abych nezapomněl, co jsem dělal za poslední dvě dekády, koho jsem miloval a s kým to nevyšlo. Politika a společenské věci úplně ustoupily do pozadí. Alba předtím byla o lásce, ale tohle je nejvíc,“ vysvětlil Kyšperský v tiskové zprávě k vydání desky.

Ony „společenské věci“ možná ustoupily do pozadí alba, v žádném případě však nezmizely. A také netvoří vždy jen vzdálené pozadí či kontext. Hned úvodní skladbu Do tmy, vystavěnou na sci-fi podobenství kosmické lodi řítící