Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček kvůli vzájemnému sporu o novou koncepci romské integrace odvolal svou zástupkyni Moniku Šimůnkovou ze tří vládních lidskoprávních rad. Stalo se to poté, co Křeček ve svém stanovisku ke koncepci napsal, že Romové nečelí diskriminaci, ale problémy si způsobují sami svým chováním.

Křeček odvolal svou zástupkyni ze tří vládních rad. Šimůnková: Je to trest za jiný názor

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková na základě rozhodnutí šéfa úřadu Stanislava Křečka končí v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny, Radě vlády pro lidská práva a současně také v Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Stalo se to poté, co v interním e-mailu vyjádřila nesouhlas s Křečkovým stanoviskem k nové strategii romské integrace. V něm Křeček za úřad konstatuje, že celá strategie na příštích deset let je nerealizovatelná, a označil ji za „potěmkinovskou vesnici“ a současně uvedl, že diskriminace nemá s problémy Romů „vůbec nic společného“.

Zároveň uvedl, že jeho úřad se nebude podílet na nápravě nezákonných sterilizací romských žen.

„Napsala jsem mu, že se od celého textu distancuji a nesouhlasím s ním. Nebyl se mnou projednán a nehodlám jej jakkoliv obhajovat na Radě vlády, neboť jej považuji za neobhajitelný,“ shrnula obsah svého dopisu Šimůnková. „Jsou tam formulace, které jsou na hraně rasismu, s tím nemohu souhlasit.“

Místo odpovědi se jí dostalo oznámení, že