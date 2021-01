Notes: O čem se Willovi Shakespearovi ani nesnilo a proč stát nedokáže zajistit ani jednu IT službu pořádně

Na rozdíl od anglického barda ovšem stihl přivést do sněmovny jako předseda hned dvě strany, být ministrem financí ve dvou vládách a nakonec se stát tím, na koho Andrej Babiš konzistentně svádí veškeré zlo tohoto světa. O tom si starý harcovník Will mohl nechat jen zdát (tedy kdyby chtěl).

Teď, devět měsíců před dalšími volbami, se Kalousek, jeden ze služebně nejstarších matadorů mezi českými zákonodárci, rozhodl poslanecké lavice opustit. O tom, co ho k tomu podle jeho slov vedlo, se dočtete ve zpravodajském textu Hany Mazancové.

Nad tím, co ho k tomu přimět mohlo, se v komentáři zamýšlí Jan Moláček.

A co si o jeho rozhodnutí myslí političtí partneři i oponenti, zjišťovali Bára Janáková a Jan Tvrdoň.

Dál to dneska vezmu „odzadu“, takže o covidu si přečtete až na konci.

Herečka Anna Geislerová si v rozhovoru s Martinem Svobodou povídá o svém převtělení do Boženy Němcové, o svobodě, feminismu, oběti, ale i o herectví jako takovém.

Řada svědků nedávného pochodu na americký Kapitol uváděla, že někteří jeho účastníci působili jako profesionálové s vojenským výcvikem. Aby ne, když Trumpa obdivuje i nejeden policista či člen ozbrojených složek. A velitelé Národní gardy, která má za úkol chránit budovu Kongresu při inauguraci nového prezidenta Joea Bidena, mají teď plnou hlavu starostí, zda jim nějakou neplechu nechystají vlastní lidé. Více o tom Kirill Ščeblykin.

To, že mladí lidé čerpají informace ze sociálních sítí, asi nikoho nepřekvapí. Zajímavé je ale vědět, jaké názory si na jejich základě tvoří, tedy co třeba považují za největší hrozby současnosti (ne, nejsou to ani uprchlíci, ani Romové, ba dokonce ani covid), kdo nejvíc škodí společnosti (dtto) či co pro sebe považují za nejdůležitější (dtto). Trojice redaktorů Deníku N se podrobně začetla do výzkumu, který mezi vysokoškoláky dělala vloni po prázdninách jedna renomovaná agentura.

V tomto místě začínám stavět tzv. oslí můstek. V dalším textu ještě nejde primárně o covid, ale už na něj v něm okrajově též narazíme. Bezpečnostní analytik Jakub Onderka hledá odpověď na otázku, proč český stát zpacká v podstatě jakoukoliv IT službu, kterou má naopak občanům usnadnit život. A odpověď je překvapivě jednoduchá.

Tak a teď už se tomu covidu holt nevyhneme. Jako první bych chtěl vás upozornit na nový díl podcastu, v němž hovoří moji dva kolegové o tom, co se v těchto dnech děje za zdmi menších, regionálních nemocnic. Adéla Skoupá strávila část noční služby na covidovém ARO a jednotce intenzivní péče v Náchodě. Prokop Vodrážka popisuje, jak jeden z vrcholů pandemie dopadá v chudém regionu na nemocnici Ráj v Karviné.

Coby mnoha a mnohaletý editor všeho možného, o co se chce kdo v médiích podělit, jsem na leccos zvyklý, ale tohle se mnou docela zacvičilo. Člověk si uvědomí, jak moc někteří tuhle krizi odnášejí.

Přehled dalších textů o té protivné pandemii už jen stručně, jejich titulky jsou dostatečně výmluvné:

Lži a fakta o očkování. Co je dobré vědět a čeho se není třeba bát. Autor Jan Wirnitzer.

Ať maminka přijde v červnu. Někde si senioři na vakcínu počkají i mnoho měsíců, v Praze je volno už zítra. Autorka Iva Bezděková. A od stejné autorky ještě jeden text: FN Motol zrušila vážně nemocným termíny očkování, aby měla dost míst pro seniory.

Britská mutace má evoluční výhodu, šíří se rychleji. Dokážeme ji odhalit jedním testem, říká šéfka klíčové laboratoře. Autorka Markéta Boubínová.

Týdenní přehled covidu v grafech: R klesá, ale v nemocnicích to zatím není znát. Autor Petr Koubský.

A jedna dost špatná zpráva na závěr: Během pandemie nemocnice odhalily méně zhoubných nádorů. Proč to – překvapivě – vůbec není dobře, vysvětlil Lence Vrtiškové Nejezchlebové patolog Ivo Kasperčík.

