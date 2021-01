Odcházení Kalousek zvládá. Pokud tedy opravdu odchází

Komentář Jana Moláčka: Na Miroslava Kalouska panují nejrůznější názory, jednu věc mu však nebylo možné upřít nikdy: byl dominantní, snadno na sebe upoutal pozornost a rychle opanoval diskuzní či mediální prostor, ať už v dobrém, či zlém. Po dnešku k ní přibyla druhá: zvládl z politiky odejít civilně a bez zbytečných dramat. V době, kdy celý svět nevěřícně sleduje tragickou neschopnost téhož v podání dosluhujícího nejmocnějšího muže planety, to stojí za pozornost.

Dnešní krátké prohlášení Miroslava Kalouska na webu jeho strany, v jednacím sále před kolegy poslanci i později před novináři v tiskovém atriu Poslanecké sněmovny vytvořilo zvláštní kontrast k jeho politickému působení.

Ne že by nevyvolalo pozornost. Té se i poslednímu poslaneckému vystoupení matadora polistopadové parlamentní scény dostalo dost a dost. Už samotné oznámení, že má předseda klubu TOP 09 ve čtrnáct třicet samostatné vystoupení pro média, vytrhlo mnohé redakce – včetně té Deníku N – z předem naplánovaného denního programu. Bylo jasné, že se Kalousek chystá říct něco zásadního. A co to bude, viselo ve vzduchu už od loňského léta, kdy oznámil, že v příštích sněmovních volbách už nebude kandidovat. Po dvou dekádách nepřetržité přítomnosti v nejvyšší politice i centru pozornosti všech, kdo se o ni zajímají.

Této pozornosti ale zakladatel TOP 09 tentokrát využil pouze k tomu – aby ji opustil. Bez dramatických gest a vyřizování si účtů, dokonce na první pohled bez zjevného přímého důvodu. Na rozdíl od mnohých, kteří politiku opustili před ním, z ní Miroslava Kalouska nevyhnal žádný hrozící skandál, žádné vyšetřování či bezprostřední podezření – jakkoliv jich v průběhu jeho kariéry bylo dost a dost –, a dokonce ani žádný zjevný rozkol se spolustraníky.

Sám Kalousek