Epidemii (ne)řídí pracovní skupiny, štáby a týmy. Část se vůbec neschází, Blatný založil nové

V Česku se během pandemie vystřídali tři ministři zdravotnictví. Poradních a expertních skupin, které měli a mají k dispozici, je několikanásobně více. A to jak na Úřadu vlády, tak na ministerstvu zdravotnictví. Ty zavedené se zpravidla nescházejí a nové zase vznikají jako houby po dešti. Nový šéf resortu Jan Blatný (za ANO) sice slíbil inventuru, jak dopadla, ale jeho úřad tají.

Když na začátku listopadu, jen pár dní po nástupu do funkce, vystoupil ministr zdravotnictví Jan Blatný na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví, promluvil také o svém plánu na revizi expertních a poradních skupin ministerstva. „Když někdo má poradní hlas, aby za to nesl i svůj díl odpovědnosti,“ vysvětlovat tehdy Blatný před poslanci, proč se k inventuře orgánů, které nejen ministerstvu zdravotnictví, ale také Úřadu vlády pomáhají při řízení epidemie covidu-19, rozhodl.

Takový krok byl skutečně potřeba. Jak loni v září detailně zmapoval Deník N, skoro to vypadalo, že se kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) řídí heslem: kolik orgánů z/řídíš, tolikrát jsi premiér. Různé skupiny vznikaly mimo standardní krizová tělesa, většinu z nich řídil sám premiér a jejich vzájemná koordinace se dařila zjevně jen díky tomu, že se v nich střídala víceméně stejná skupina lidí.

Blatný už také tehdy avizoval, že chce vytvořit orgán nový. Mělo jít nejen o platformu odborníků ve zdravotnictví, ale také zájmových organizací a zástupců politických stran. Tehdy také sliboval, že se nebude jednat o konkurenci Ústředního krizového štábu, který řídí vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a – mimochodem – s jehož aktivací předseda vlády loni na jaře otálel, ale ani dalších vládních orgánů.

„Bude to vnitřně resortní záležitost, která bude spolupracovat s tím, co už existuje, a bude mít možnost být u zdroje dat. Slibuju si od toho to, že lidé, kteří jsou od začátku informovaní, lépe chápou rozhodnutí, která jsou na základě těchto dat prováděna,“ sliboval si tehdy.

Tajné výsledky inventury

Aktualizaci pracovních skupin při Centrálním řídícím týmu dokončilo ministerstvo zdravotnictví