Vakcinační pasy: EU vymýšlí, jak umožnit cestování, a nediskriminovat

Obnovit volný pohyb mezi členskými státy je klíčové, napsal všem unijním lídrům už minulý týden řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Ke svému dopisu přiložil i návrh standardizovaného vakcinačního certifikátu (zatím v řečtině), který by měl naočkovaným lidem umožnit jak pozemní, tak i námořní a letecké cestování v rámci EU. Šéfka EK Ursula von der Leyenová řekla, že tuto iniciativu vítá, naopak podle francouzského ministra pro Evropu by „vakcinační pas“ dával některým skupinám lidí více práv než jiným, což není cílem vakcinace. Česká republika vakcinační pas podporuje, zatím to ale podle státní tajemnice pro evropské záležitosti není aktuální. „Vakcinační proces otvírá debatu o certifikaci. Budeme se bavit o přiměřenosti vhodného přístupu k certifikaci a také, pokud to je vhodné, za jakých podmínek by mohly certifikáty být vydávány.“ Touto větou písemně oznámil předseda Evropské rady Charles Michel šéfům vlád unijních zemí, že společné „vakcinační pasy“ budou součástí videosummitu Evropské rady už ve čtvrtek. Důrazem na „vhodnost“ a „přiměřenost“ dal Michel najevo, že budoucnost těchto pasů, které mohou být pro některé vlády kontroverzním tématem, ještě zdaleka není rozhodnutá. Přečtěte si také Česko mohlo mít vakcín mnohem víc, Brusel žádný strop neurčil. Popisujeme, jak jednání probíhalo Diskuse na téma společných vakcinačních certifikátů se přitom vedla už včera na jednání ministrů pro Evropu. Česko zastupovala státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Zatím není dostatek informací o tom, jak dlouho vakcína chrání „Všichni to samozřejmě podporují, předpokladem ale je, že budeme v nějakém stadiu vakcinace,“ řekla Deníku N Hrdinková. Česko podle ní podporuje „společný a vzájemně uznávaný digitální certifikát. Jsme na to i připraveni, ale prostě zatím nejsme v situaci, že by to bylo úplně aktuální“. Státní tajemnice pro evropské záležitosti ale zároveň dodala, že některé věci je rozhodně ještě třeba vyřešit a toto řešení bude ještě nějakou dobu trvat. Vyjasnit si je třeba například „některé věci s ochranou osobních údajů, sdílením velkých dat atd.“, popsala Hrdinková. „Zatím není dostatečné množství informací, abychom mohli stanovit přesnou podobu daného certifikátu, zejména nemáme přesné informace o tom, jak dlouho vakcína chrání, a jak dlouho tedy může takový certifikát platit – druhou dávku vakcíny zatím dostalo pouze malé množství lidí v EU,“ dodala. Právě stávající nedostatečnost dat je zatím podle zdroje Deníku N obeznámeného s jednáními jedním z hlavních problémů. Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) kvůli tomu totiž údajně nemůže Evropské komisi zatím dát žádné doporučení, které by vydání podobných certifikátů umožňovalo. Je tedy velkou neznámou, zda bude možnost podobné certifikáty začít vydávat alespoň v létě, kdy začne turistická sezona, která je zejména pro řadu jihoevropských států klíčová. „Covidový pas jednoznačně podporuji,“ napsal redakci i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zároveň ale zdůraznil, že „nesmíme diskriminovat ty, kteří očkování třeba vůbec mít nebudou – lidi, kteří se očkovat nemohou např. kvůli jiné nemoci“. Podle Petříčka je zásadní, aby byl „pas“ bezpečný, protože bude pracovat s citlivými daty, a mezinárodně uznávaný. „Jedinou překážkou bude nastavit pravidla právě tak, aby nediskriminovala neočkované, a na to bude mít zřejmě každý stát jiný názor. V tomto bodě očekávám návrh kompromisu od EK a aktivitu portugalského předsednictví,“ dodal ministr zahraničí. Společné certifikáty, nebo každý stát stanoví vlastní pravidla?

Evropská komise dnes potvrdila, že společně uznávané vakcinační certifikáty jsou potřeba. Místopředseda Komise Margaritis Schinas řekl, že „společný přístup EU k důvěryhodným, spolehlivým a ověřitelným certifikátům by lidem umožnil využívat například letiště jiných členských států a otevřel by dveře i jiným účelům (těchto certifikátů, pozn. red.), což by pomohlo uvolnit různá omezení“. Komise bude podle něj nyní pracovat – do konce ledna – na společném přístupu k této otázce s členskými státy.