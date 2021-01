Očima studentů: Česku škodí politici, změna klimatu je větší problém než covid

Jen pro jednoho studenta či studentku středních českých škol ze sta je škola primárním zdrojem informací o aktuálních a společenských tématech. Více než dřív se touží zajímat o kritické myšlení a finanční gramotnost, o světě se ale dozvídají hlavně ze sociálních sítí. Teď to víme v aktuálních číslech.

Zjištění plynou z výzkumu, který pro Jeden svět na školách, vzdělávací program Člověka v tísni, uskutečnila agentura Focus v září a říjnu 2020. Cílil na 1200 respondentů z 58 středních škol v celé republice.

Ve zkratce je to zpráva, která zřejmě potěší liberálněji orientovanou část politického spektra: studenti akcentují jako problém politickou reprezentaci, roste jejich důvěra v EU i zájem o volby, sílí u nich zejména Piráti a TOP 09, a to na úkor ANO a SPD. Za největší světový problém považují klimatickou změnu a ve školách by uvítali rozsáhlejší trénink kritického myšlení či finanční gramotnosti.

Politickou reprezentaci považuje za problém 61 % studentek a studentů, což je nejvíce z pěti dosud uskutečněných průzkumů. Na druhém místě se 41 % skončila epidemie covidu-19, téměř tři z deseti dotázaných vnímají za problém rasismus (oproti 22 % před třemi lety).

V očích studentů se za poslední tři roky výrazně umenšily problémy jako korupce (ze 40 na 24 %), soužití s romskou menšinou (ze 40 na 21 %) či migrace (ze 34 na 16 %). Důvodem může být i menší mediální pozornost věnovaná těmto tématům.

Zásadními tématy ve světovém dění jsou podle středoškoláků zejména změna klimatu a také válečné konflikty.

„Oproti roku 2017 vzrostlo