Britská mutace má evoluční výhodu, šíří se rychleji. Dokážeme ji odhalit jedním testem, říká šéfka klíčové laboratoře

V Česku byl potvrzen výskyt nakažlivější varianty koronaviru, takzvané britské mutace. Deník N mluvil s Helenou Jiřincovou, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková onemocnění, která vzorky vyhodnocovala. Podle Jiřincové může na tuto mutaci upozornit jeden z PCR testů, který mimo jiné zkoumá specifický gen koronaviru. To by mohlo pomoci k rychlé detekci tzv. britské mutace v celé republice.

V sobotu jste mi řekla, že máte velmi silnou indicii, že se v PCR testech objevila takzvaná britská mutace koronaviru. Následně jste tyto vzorky osekvenovali a ukázalo se, že jste měla pravdu. Jak vás k tomu PCR testy dovedly?

Obecně máme PCR testy zaměřené do různých genů tohoto koronaviru, většinou do genu E, R nebo N, když to úplně zjednoduším. Některé soupravy pak cílí do genu S, který kóduje spike protein (ten je odpovědný za vazbu na hostitelskou buňku, pozn. red.). Já jsem obeslala lokální výrobce PCR testů s dotazem, zda nepozorují v genu S nějaká vychýlení z normálu, která se projevují buď snížením citlivosti, nebo úplným vymizením signálu v úseku S.

To by mohlo ukázat na takzvanou britskou mutaci. Jaká byla odezva?

Ozval se mi jeden výrobce s tím, že oni dělají analýzu, o které jsem jim psala, a že vidí problémy v