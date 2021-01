Mluvčí Trikolóry složila funkci a vyzvala Klause k odstoupení. Kvůli Hyťhové na kandidátce se bouří další kraj

V Trikolóře narůstá nespokojenost s vedením. Jak už Deník N informoval, konec ve funkci kvůli ní oznámili dva krajští předsedové – ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Nově se bouří i Ústecký kraj, a to kvůli Klausovu rozhodnutí prosadit do čela tamní kandidátky poslankyni Terezu Hyťhovou. Kvůli rostoucí nespokojenosti už vyzvala trojice představitelů Trikolóry předsedu k odstoupení.

Předseda Trikolóry Václav Klaus čelí z řad vlastního hnutí výzvě k odstoupení. Spolu s celým předsednictvem by měl rezignovat podle trojice spolustraníků, kteří ho v otevřeném dopise kritizují za údajné porušování stanov, svévolné změny programu a autokratické metody.

Signatáři dopisu odsuzují například nedávné Klausovo oznámení, že Trikolóra bude prosazovat opakované referendum o vystoupení z EU při každých parlamentních volbách. O tomto překvapivém obratu v postoji k členství v Unii Deník N už dříve psal.

„My – členové – jsme se v uplynulých týdnech například dozvídali o novém programu Trikolóry ze sociálních sítí. A to i přesto, že dle stanov hnutí rozhoduje o případných programových změnách celostátní sněm. Přečetli jsme si, že chceme referendum o setrvání České republiky v Evropské unii každé čtyři roky v rámci voleb do Poslanecké sněmovny, když jsme referendum ještě před půl rokem odmítali,“ stojí v dopise.

Trojici signatářů tvoří někdejší kandidát Trikolóry v teplických doplňovacích volbách do Senátu Zdeněk Pešek, bývalý předseda hnutí v Olomouckém kraji Aleš Hrubý a Ivana Kerlesová, která v krajských volbách za Trikolóru kandidovala na post jihočeské hejtmanky.

„Mně osobně se nelíbí, že jsem se dozvěděla z médií, že Trikolóra se jednou za čtyři roky bude snažit o referendum o setrvání ČR v Evropské unii. Když jsem napsala centrální kanceláři, zda máme nový program a kde se o něm mohu dočíst, odepsali mi, že žádný nový program není. Pak se tedy musím ptát, jak to, že se nové programové priority objevují v médiích,“ řekla Deníku N Kerlesová.

V hnutí podle ní panuje také nespokojenost s postojem vedení Trikolóry ke karanténním opatřením. Všichni tři poslanci plus další představitelé podpořili na nedávné demonstraci na Staroměstském náměstí jejich zrušení.

„Řada členů nesouhlasí s tím, že se Trikolóra zúčastnila demonstrace Otevřeme Česko,“ řekla Kerlesová. Sama přitom byla donedávna tiskovou mluvčí Trikolóry. Po krajských volbách podle svých slov vedení oznámila, že s touto funkcí končí, přesto jsou všechny dosavadní tiskové zprávy na webu Trikolóry podepsané jejím jménem.

„Máte pravdu, že i během prosince centrála rozesílala tiskové zprávy mým jménem, asi před čtrnácti dny jsem jim napsala výtku, že to je špatně,“ řeka bývalá mluvčí Deníku N.

„Bude to Hyťhová“

Kritikům se také nelíbí, že Klaus svévolně rozhoduje o lídrech kandidátek pro parlamentní volby. Podle nich by měly kandidáty navrhnout kraje a předsednictvo o nich rozhodnout až poté.

„Jeho osobní preference se negativně odrážejí zejména v oblasti personální politiky – lidem, kteří pro Trikolóru pracují či pracovali srdcem, podráží nohy, natož aby uměl svým spolupracovníkům poděkovat,“ píší signatáři dopisu o Klausovi.

Deník N už napsal, že kvůli zásahům do kandidátek se rozhodli své funkce neobhajovat dva krajští předsedové – Antonín Fryč ze Středočeského kraje a , který vede Trikolóru v Moravskoslezském kraji.

Podobná situace panuje i v Ústeckém kraji. Tam se ozvaly protesty proti tomu, aby hnutí do parlamentních voleb vedla poslankyně Tereza Hyťhová, která do Trikolóry přestoupila z SPD. Představitelé hnutí na Ústecku ale dostali e-mail od šéfa sekretariátu hnutí Martina Černého, který jim za vedení strany oznámil, že o Hyťhové už je rozhodnuto a nemá smysl protestovat. Deník N má e-mail k dispozici.

„Trikolóra v Ústeckém kraji není v současnosti ve stavu, aby si mohla dovolit nějaké bojové sněmy. Lídra kandidátky určuje předseda/grémium, jelikož podepisuje finální kandidátní listinu, a bude to Tereza Hyťhová,“ stojí v něm. S Trikolórou mohou nadále spolupracovat pouze ti, kdo budou toto rozhodnutí akceptovat.

„Kdo zájem nemá, moc mu děkujeme za veškerou činnost, kterou pro Trikolóru doposud vykonal, a přejeme mnoho štěstí v dalším osobním, pracovním i politickém životě,“ loučí se e-mail se členy hnutí, kteří Hyťhovou akceptovat odmítnou. Podle citovaného e-mailu oznámil konec ve funkci krajský předseda Jiří Suremka. Potvrzení této informace přímo od něj Deník N shání.

„Trikolóra se nerozpadá a pracuje tady dál, to, že někdo s něčím nesouhlasí, se děje v každé politické straně, není to nic výjimečného. To přece není nic nedemokratického, že si předsednictvo strany v některých krajích vybere lídra,“ řekla Deníku N Hyťhová.

Signatáři otevřeného dopisu varují, že Klaus svým přístupem porušuje demokratické principy.

„Trikolóra jde nedemokratickou autokratickou cestou bez ohledu na své členy. Ti nemají dostatek informací, jedná a rozhoduje se za jejich zády a zejména předseda hnutí jedná v rozporu se stanovami. V důsledku toho dochází ke ztrátě členů hnutí i voličů,“ píší Klausovi kritici.

„Vyzýváme proto předsednictvo, aby vyvodilo politickou odpovědnost, odstoupilo a umožnilo členské základně realizovat politický program hnutí,“ zakončili svůj dopis.

„Nemám potřebu to komentovat, není to relevantní,“ reagoval na otevřený dopis předseda Trikolóry Václav Klaus.