Pravda o mrtvých Norech, o médiích a o marné touze po jednoduchém světě

„Prosimtě, já nevím, co to tam máte v redakci za blbce, ale vyřiď mu, že takový kraviny se dneska psát prostě nesmí, že to je hrozně nebezpečný!“

Snažím se zorientovat. „Promiň, ale já nevím, o čem mluvíš. O jaký článek to jde?“

„No jak máte ty krátký zprávy, tak je tam, že v Norsku umřela spousta důchodců kvůli očkování. Jasně, tys to asi nečet‘, to je mi jasný, to bys s tím něco udělal. Hele, já ti to přečtu.“

„Nemusíš,“ povídám. „Pamatuju si to skoro slovo od slova, psal jsem to totiž já.“

Chvilka ticha v telefonu. „Notyvole, tos mě teda dostal. Ty? A proč? Co tim jako sleduješ? To si potřebujete nahonit čtenost?“