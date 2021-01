„Zřejmě nastane problém.“ V únoru ubude nově očkovaných, prioritou budou druhé dávky

„V únoru zřejmě nastane problém. Pokud nebude více dávek v únoru než v lednu, očkování nových zájemců se prakticky zastaví. Protože bude třeba nejprve přeočkovat všechny, kteří dostali dávku v lednu. Aby se mohly očkovat nové osoby, museli bychom dostat výrazně více dodávek než v lednu,“ řekl Deníku N šéf Asociace krajů Martin Kuba, který je zároveň hejtmanem Jihočeského kraje. Tento region zatím dostal 14,5 tisíce dávek vakcín. „Pokud máme očkovat nové osoby z řad nejstarších seniorů nebo zdravotníků, potřebujeme mnohem více dávek než v lednu,“ dodal Kuba.

Výhled do února není příliš radostný ani podle imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. „Samozřejmě je to problém, který je ale způsoben výrobní firmou. Vakcín od Pfizeru budeme mít méně, než se předpokládalo,“ říká Hořejší.

Nový harmonogram na stránkách ministerstva zdravotnictví, který byl aktualizován už 13. ledna, tedy dva dny předtím, než se ministr Jan Blatný (za ANO) dle svých slov dozvěděl o dočasném snížení dodávek vakcíny Comirnaty od společností BioNTech/Pfizer, už ale rovněž počítal se snížením počtu nově naočkovaných v únoru.

Zatímco v lednu by podle tohoto harmonogramu mělo být naočkováno první dávkou 346 625 osob, v únoru by to mělo být jen 271 600 osob. Pro 200 000 lidí z tohoto počtu přitom harmonogram počítá s