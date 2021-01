Navalného gambit. Teď musí udržet pozornost obecenstva

Příštích 30 dní stráví ruský opoziční předák Alexej Navalnyj ve vězeňské cele. Dnes o tom rozhodl soud, který se velmi netradičně konal přímo na policejní stanici, kam Navalného včera odvezli rovnou z letiště po příletu z Německa. Potřeboval by teď miliony protestujících v ulicích. Rusové ale zůstávají na divanech.

„První část inaugurace Navalného. Zadržení v Šeremetěvu“. V ruském titulku hlavního článku na serveru americké rozhlasové stanice Svoboda je obsaženo přesně to, co vedlo ruského opozičního lídra k návratu do vlasti, přestože se zatčením musel počítat.

Stálo mu to za to. Pokud chce být prezidentem Ruské federace, musí v ní žít. Ať už stráví několik následujících let v cele, v domácím vězení, na svobodě, nebo na cestách po zemi a burcováním svých stoupenců.

„Vrací se nám prezident,“ objevilo se včera několikrát