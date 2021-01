Odhalené rakoviny ubylo. Není to zázrak, lidé jen přijdou do nemocnic pozdě, někdy až příliš, vysvětluje patolog

Až o patnáct procent maligních vzorků tkání méně než v předchozích letech odhalili loni lékaři v několika nemocnicích v Moravskoslezském kraji. Patolog Ivo Kasperčík z Nového Jičína získal data od kolegů z regionu. Dokazují to, co mnozí tušili: že během pandemie lidé odkládali ze strachu před nákazou prevenci nebo se na kontroly a prohlídky a některé zákroky nedostali kvůli omezením ve zdravotnických zařízeních. „Nádory, které by šly snadno a rychle odstranit, se stanou obtížně řešitelnými. Nebo neřešitelnými,“ obává se důsledků Ivo Kasperčík.