Nejlepší knihy o vědě roku 2020: původ života, Einstein v Praze, temná data a samozřejmě covid

Část doporučených titulů se nevyhnutelně týká epidemie, přestože na její knižní zpracování zatím nebylo mnoho času. Kromě toho je v našem výběru zastoupena biologie, fyzika, statistika, architektura, sociologie a dějiny vědy.

Nemoci a příšery

Za jiných okolností bych si nedovolil takto veřejně vyzdvihnout knihu, k níž jsem napsal předmluvu. Ale ta kniha je tak důležitá – a ta předmluva vedle hlavního textu tak krátká a nevýznamná –, že to snad ospravedlňuje výjimku. Pandemie od Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše je pečlivou kronikou toho, o čem dnes už bohužel víme, že bylo jen prvním dějstvím koronavirového dramatu. Velmi detailně popisuje nástup a průběh jarní vlny epidemie covidu z českého i celosvětového pohledu. Čte se to jako thriller, ale zároveň je celý text velice precizní, pokud jde o fakta. Za speciální zmínku stojí celostránkové fotografie Lukáše Bíby, navozující přízračnou atmosféru neznáma, v němž jsme se zničehonic octli. Hlavní hodnotou knihy je, že rozplétá nepřehledné zákulisí. Ukazuje, jak se u nás o boji s epidemií rozhodovalo, čím se vláda řídila, jak ministři uvažovali. Nevím, zda autoři pracují na druhém dílu. Pokud ano, bude jistě ještě čtivější a strašidelnější než první.

Britský epidemiolog Adam Kucharski patří ve svém oboru ke světovým kapacitám. Svá Pravidla nákazy (The Rules of Contagion: Why Things Spread – and Why They Stop) napsal těsně předtím, než