Nejen anorexie a bulimie. Poruchy příjmu potravy se mění, častěji než dřív je řeší chlapci a muži

Jak si představujete typického člověka s poruchou příjmu potravy? Pokud jste na tom podobně jako většina lidí, nejspíš vám okamžitě naskočí obrázek extrémně vyhublé mladé ženy, možná modelky, která poobědvá půlku jablka, aby ho vzápětí běžela vyzvracet. Proto také dáváte pozor na své dospívající dcery, jestli výrazně neztrácejí na váze nebo se podezřele nevyhýbají jídlu.

Jenže spektrum poruch příjmu potravy se už dávno neomezuje jen na anorexii a bulimii. Stejně tak neplatí, že na pozoru se musí mít jen mladé ženy, nebo že pokud někoho vidíte u jídla a neslyšíte ho zavřenými dveřmi toalety zvracet, všechno je automaticky v pořádku. Poruchy příjmu potravy se vyvíjí, objevují se mezi nimi nové, mají na ně vliv sociální sítě a zasahují i lidi, u kterých byste to nejspíš nečekali.

Posedlost zdravou výživou i přejídání

„Názvy onemocnění anorexie a bulimie jsou sice notoricky známé, ale jejich vážný dopad na jedince a celé jejich rodiny bohužel v populaci moc známý není,“ říká Hana Papežová, vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK.

„Během posledních dekád se průběh onemocnění celého spektra poruch příjmu potravy do určité míry mění, jedna forma onemocnění může přecházet do druhé a onemocnění má bohužel častěji chronický průběh do předčasné smrti. Častější je spojení s chorobnou posedlostí