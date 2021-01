Oholený Hitler na herních konzolích. Německo se bojí hrát s vlastní historií

Jestliže se ve videohře objeví nacista, je většinou terčem parodie – nebo terčem doslova. Případně obojí, jako v pár let staré akční střílečce Wolfenstein II: The New Colossus. Ta se odehrává v alternativní historii roku 1961 – druhá světová válka dopadla v neprospěch Spojenců a hráč v kůži veterána B. J. Blazkowicze bojuje proti nacistickému režimu nastolenému v USA. Dojde i na setkání s Adolfem Hitlerem, paranoidním starcem v županu, který se neváhá vymočit do kbelíku před místností plnou lidí.

Nikoho by nejspíš nenapadlo, že jde o šíření nacistické propagandy. Přesto právě z tohoto důvodu šlo prodej hry v Německu zakázat, kdyby vývojáři nepřistoupili k cenzuře. Hitlera zbavili charakteristického knírku, hákové kříže ustoupily nepovědomým symbolům a hra mohla na pulty.

Podobným způsobem byla upravena hra South Park: The Stick of Truth z roku 2014. RPG z prostředí známého animovaného městečka bylo kontroverzní i z jiných důvodů a také v Česku tehdy na konzolích chyběly například pasáže s anální