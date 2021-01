Jako když Babiš tiskne své maily v Sokolovně. Experti kritizují nefunkční systém na rezervaci očkování

Česká správa zažila v pátek další neúspěch své digitalizace. Při rezervaci termínu a místa očkování uspěl jen zlomek zájemců o očkování z řad seniorů, respektive jejich rodinných příslušníků, kteří jim s komplikovanou registrací pomáhali. Systém nezvládl nápor desítek tisíc zájemců, zároveň podle expertů obsahuje závažné chyby a nedostatky. Část z nich už jsou chronické neduhy státních IT systémů.

Problémů s rezervačními systémy se v průběhu pátečního dopoledne objevilo hned několik, což potvrdili jak běžní uživatelé, tak odborníci, kteří v systému chtěli zaregistrovat sebe nebo své příbuzné.

To potvrzuje například Radek Zajíc, který se v profesním životě stará o provoz serverové a síťové infrastruktury. „Byl to neúspěch, nejenže to trvalo hodinu, ale ani se registrace nepovedla,“ říká Zajíc, který chtěl v systému zaregistrovat svoji babičku.

Právě senioři starší 80 let měli dnes možnost se do systému přihlásit, pro zbytek veřejnosti se registrace otevře začátkem dubna. Pro systém to bude znamenat násobně větší nápor, než pod kterým systém dnes kolaboval.

Již krátce po spuštění se na sociálních sítích začaly objevovat informace o tom, že systém nestíhá rozesílat SMS, které jsou potřebné pro registraci do systémů. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly sice jeho tým s operátory jednal, podle nich ale pouze o možném přetížení telefonních linek. O navýšení limitu pro rozesílání SMS zpráv tým Chytré karantény nepožádal, jak Deníku N