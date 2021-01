Kdyby Babiš řídil firmu způsobem, jakým se v Česku očkuje, byl by Agrofert dávno zugrunt

Komentář Ivy Bezděkové: Co se týče procenta očkovaných, je Česko na osmnáctém místě ze všech sedmadvaceti zemí EU. Poté co v pátek ráno zkolaboval systém přihlášení seniorů do centrálního registru, můžeme se záhy dostat mezi ty úplně nejhorší. Po tomto kolapsu totiž premiér odpískal i rezervace dalších prioritních skupin, které by měly dostat vakcínu co nejdříve.