Infrastruktura spuštění očkování zvládla, jeli jsme na dvacet procent. S operátory jsme se bavili, tvrdí koordinátor

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla připustil, že při ranním spuštění rezervačního systému na očkování byla nedostatečná propustnost SMS. Infrastruktura ale podle něj nápor zvládla. „Jeli jsme na dvacet procent,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Dnes jste spustili systém centrální registrace a rezervace termínů na očkování. Jaké jsou vaše zkušenosti po těch třech hodinách od spuštění?

Rozdělím to na tři části. Jedna část je registrace, další rezervace a pak linka 1221. Co se týče registrace, tam všechny lidi, kteří se chtěli registrovat, máme. Těch je nyní (zhruba v 11 hodin, pozn. red.) zhruba 65 tisíc. Na začátku jsme tam měli problém s propustností SMS, takže chodily trochu později, jak přibývalo lidí. To se také povedlo vyřešit a kapacity jsme navýšili dál a SMS už chodily v rozumnějším čase.

Operátoři ale říkali, že nevěděli, že bude potřeba SMS, a že kvůli tomu byl nápor. Neměli jste je informovat předem?

Neviděl jsem, co říkali. My jsme je kontaktovali. Poté jsme si požádali o navýšení.

Takže z vaší strany nevnímáte podcenění?

Byla tam prodleva, takže