I se srdeční vadou se dá vrcholově sportovat. Musí se ale odhalit co nejdříve, říká kardiochirurg

Pocházíte z lékařské rodiny. Bylo tak nevyhnutelné, že i vy se vydáte tímto směrem?

Je to tak. Medicína byla nakonec nevyhnutelná, i když jsem se tomu snažil vzepřít. Když mi dnes můj syn říká, že nikdy na medicínu nepůjde, nedohaduji se s ním. Vím, že člověk si na vše musí přijít sám.

Dříve jste hrával fotbal za Slavii Plzeň. Jak souvisí vaše záliba ve sportu s tím, že jste zachránil kariéry fotbalistům, kteří se narodili se srdeční vadou?

Myslím, že to souvisí hodně. Když se bavíme o vrcholových fotbalistech z nejvyšší soutěže, nebylo to tak, že by za mnou přišli a chtěli, abych jim operoval srdce. Stalo se to tak, že jsem si jednou na cestu do tramvaje koupil sportovní noviny, ve kterých jsem se dočetl, že mládežnický reprezentant a hráč Teplic Jiří Pimpara končí kariéru, protože jej čeká výměna chlopně. Informace v tisku bývají zjednodušené a nejsou vždy úplně odborně správně, ale mezi řádky jsem vyčetl, že má vrozenou vadu aortální chlopně. Konkrétně tzv. dvojcípou aortální chlopeň a její významnou nedomykavost.

Jiné kardiochirurgické pracoviště mu tehdy doporučilo skončit s fotbalem a nabídlo mu výměnu chlopně. Říkal jsem si, že bychom tomu klukovi mohli pomoci zachránit kariéru, protože jsem věděl, že v zahraničí hráli fotbalisté, kteří operaci přesně této chlopenní vady podstoupili.

Napsal jsem tehdy mail do Teplic, aby k nám Jirka přijel na vyšetření ještě předtím, než si chlopeň nechá vyměnit. Za týden přijel