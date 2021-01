Notes: Labyrint internetu a Ráj v pekle

Do Notesu si pro vás dnes zapisoval Adam Hecl.

Stránky Deníku N dnes zaplnily dva dlouhé a vyčerpávající texty. Oba se týkají koronaviru, oba jsou z pohledu lékařů a oba dokládají, v jak neuvěřitelně svízelné situaci se v Česku nacházíme.

Jedním z nich je reportáž z karvinské nemocnice Ráj od kolegů Prokopa Vodrážky a Gabriela Kuchty (za objektivem). Přináší jak příběhy lékařů a sester, často kvalifikovaných úplně na jiné obory, tak příběhy pacientů. „Rád bych si tu ještě poležel,“ říká jeden z nich a poukazuje na existenční rozměr celé pandemie: ne všichni si totiž mohou dovolit být nemocní. Systém jako by počítal s tím, že vše vždy půjde jako na drátkách. Ale když se zadrhne byť jen jedna věc, stagnuje celý. „Když člověk bude marodit o týden déle, vrátí se domů a může jít s rodinou pod most,“ říká například 38letý Lukáš, otec dvou dětí.

Druhým zásadním textem dneška je rozhovor od Lenky Vrtiškové Nejezchlebové. Ta rozmluvila lékaře Jana Strojila. Jindy vyučuje na vysoké škole a vykonává farmakologickou praxi. Teď, jako spousta dalších lékařů, pomáhá v boji s koronavirem. Například za prosinec strávil na covidovém oddělení a i mimo něj přes 100 hodin služby. Ironií osudu je, že se covidem nakazil ve vlastním domově. A ještě větší ironií, že u něj nemoc propukla až poté, co byl očkován. Pokud tento Notes čte nějaký z nevěřících Tomášů a už si prokřupává prsty, aby na internet napsal, jak vakcíny nefungují, nechť to nedělá. Trvá totiž 14 dní, než si tělo obranné protilátky vytvoří.

A právě tomu, co kdo píše na internet, se ve svém komentáři věnuje Lukáš Hendrych. Po nedávném dění ve Spojených státech se rozpoutala celospolečenská debata o tom, kdo a jak má být zodpovědný za případné dopady virtuálního světa na ten reálný. Evropská unie nejen v reakci na ni proto vypracovává nová pravidla, která mají donutit zejména internetové giganty jako Facebook či Twitter k odpovědnosti. Je to vůbec poprvé, kdy se někdo pokouší problém svobody na sociálních sítích vyřešit, a je dost možné, že tak vytvoří jistý druh nového precedentu. A systém toho, co se „bude moci“, zatím nevypadá extra složitě. Obecně platí, že „co je nezákonné offline, je nezákonné také online“. Auto byste neukradli – a na Kapitol nezaútočili.

A právě kvůli útoku na Kapitol ve Washingtonu v noci jednala Sněmovna reprezentantů a Donald Trump byl obžalován za podněcování ke vzpouře. Je to už jeho druhý impeachment, což je v historii prezidentů USA poprvé. O dalším Trumpově osudu teď rozhodne Senát. Více v článku Jany Ciglerové.

Co se dělo dál?

Česká vláda dnes dle očekávání popsala, jak bude probíhat registrace na očkování proti koronaviru. To začíná už zítra (totiž v pátek 15. ledna) v 8.00 ráno. Hlásit se mohou lidé starší 80 let. A i přesto, že právě oni jsou cílovou skupinou, zařízení očkování je v mnohém kontraintuitivní. Obrňte se proto trpělivostí. Jak na to, popisuje Iva Bezděková. Od 18. ledna se pak očkovací portál otevře také pro zdravotníky. Po zadání rodného čísla systém zkontroluje, zdali jsou skutečně zaměstnaní ve zdravotnictví.

Ministr se tak zřejmě poučil z aféry, kdy vedení Státního zdravotního ústavu s vakcínami kšeftovalo a nabízelo je neoprávněně zaměstnancům. Mezi zhruba 450 pracovníky ústavu je totiž pouze několik desítek lékařů. V reakci na to dnes ředitel ústavu Pavel Březovský rezignoval. O případu píšeme zde.

Celý očkovací proces se tedy pomalu dostává do chodu. Máme ale co dohánět, jak ukazují příklady pěti zemí, které momentálně pandemii zvládají nejúspěšněji na světě.

Nakonec mrazivé zprávy ze sousedního Slovenska, které v dnešním Studiu N komentuje šéfredaktor sesterského Denníku N Matúš Kostolný. Investigativní reportérku Moniku Tódovou zase sledují, což nepřímo potvrdil i předseda Směru Robert Fico.

Příjemný večer vám přeje Adam Hecl.