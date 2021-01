Otevření škol by zdravotníkům neulevilo a nákaza by se ze „semenišť viru“ rozšířila ještě více

Přetíženým nemocnicím by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného pomohlo otevření škol – do práce by se totiž vrátili i sestry a další zdravotníci, kteří jsou nyní s dětmi doma. Nemocnice ale hlásí, že se to týká jen zlomku personálu. Tento krok by navíc podle odborníků zrychlil šíření koronaviru.