Seniory naočkujeme i bez PIN, složité registrace a dojíždění, nabízejí praktici. Sami máme málo vakcín, zní z krajů

Praktičtí lékaři v některých regionech plánují co nejdříve očkovat seniory nad 80 let ve svých ordinacích, protože zvlášť v odlehlejších oblastech mají lidé do chystaných očkovacích center až několik desítek kilometrů daleko. V řadě krajů ale tato iniciativa naráží na nedostatek vakcín, který se může v únoru ještě prohloubit. Navíc může hrozit i nedostatek jehel a stříkaček.

Pro seniory i jejich rodiny by to byla skvělá zpráva. Namísto složité registrace k očkování a pak dopravy do vzdálených očkovacích center by osmdesátníky naočkovali jejich praktičtí lékaři.

Například na Zlínsku se už nabídlo více než 150 praktických lékařů, kteří by byli už od příštího týdne ochotni tyto lidi očkovat. Registrace termínů přes centrální rezervační systém drtivá většina seniorů sama nezvládne, lidé z menších měst a vesnic budou mít navíc problém dostat se do velkých očkovacích center.

„Dojezdové vzdálenosti z příhraničních oblastí do větších měst jsou zhruba 50–60 kilometrů. Proto jsme chtěli vyřešit problémy s registrací i dojezdem tím, že by tito senioři měli možnost přijít si pro vakcínu přímo do našich ordinací, kam jsou zvyklí chodit,“ říká praktický lékař Lubomír Nečas ze Zlína.

Vakcínu by dovezly praktikům nemocnice

S očkováním praktiků se přitom počítalo až na dobu, kdy budou dostupné vakcíny, které nepotřebují hluboké zmrazení, tak jako očkovací látky od firem Pfizer a BioNTech.

Tento problém by se ale podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky dal vyřešit tím,