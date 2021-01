Jo Nesbø: Všechno, co je tragické, je čtenáři blízké

Rád zmiňujete, že Harryho Holea jednou zabijete. Ale zatím přežil nejrůznější situace. Není vám ho nakonec trochu líto?

Novináři se mě rádi ptají, co s ním bude a jak ho chci ukončit. Občas žertuji, že ho jednou zabiju, protože mi připadá nepravděpodobné, aby všechno přežil. Ale tím, že Harry Hole jednou skončí, mám na mysli spíš to, že ne všichni detektivové žijí věčně. Harry je také jen člověk, nejspíš ale není typ, který umře stářím v teplé posteli. Tak či tak by nebylo autentické, kdyby byl nesmrtelný.

Říkáte, že chcete psát autenticky. Jak se získává autenticita kriminálek v Norsku, kde je kriminalita velmi nízká?

To jsem možná řekl, ale není to pravda. Když píšu, nesnažím se hledat něco reálného. Činy, které popisuji, se nejspíš nikdy nestaly a nestanou, a už určitě ne v Norsku. Vidíte to třeba i na místech, o kterých v knihách píšu. Oslo, které v knihách existuje, není skutečným Oslem. Jen ve svých knihách jsem za posledních dvacet let psaní zabil více lidí, než