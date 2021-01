Není perfektní, ale to není žádná encyklopedie. Je však jediná svého druhu – unikátní a masivní projekt tvořený miliony dobrovolníků bez nároku na honorář, digitální knihovna vědomostí, která si už dvě dekády žije svým podivuhodným životem. Za tu dobu se změnila Wikipedie i svět kolem ní, jedno ale zůstalo – kouzlo otevřenosti a síla spolupráce. Zatímco totiž zametá před vlastním prahem, nastavuje zrcadlo ostatním gigantům internetu.

Z nedůvěryhodného zdroje v premiantku: Wikipedie slaví 20 let

„Představte si svět, kde má každý člověk na planetě volný přístup k veškerému lidskému poznání. To je to, co děláme,“ řekl v roce 2004 pro Slashdot spoluzakladatel Wikipedie Jimmy „Jimbo“ Wales – a jeho slova platí dodnes.

Jak uvádí hodnocení Alexa Traffic Rank, Wikipedia je stabilně 13. nejnavštěvovanější stránkou na internetu (na prvním místě je Google, hned za ním YouTube, Facebook je sedmý). Mezi ostatními se ale vyjímá. Na rozdíl od technologických firem ze Sillicon Valley má Wikipedie pořád stejný – nedosažitelný, ale o to velkomyslnější – cíl, jako měla na samém začátku: obecné dobro a sdílení vědomostí.

Mamutí projekt shromažďující lidské vědění ale obsahuje i temná a zaprášená zákoutí, kde je třeba rozsvítit a která je třeba vymést – ať už jde o případy obtěžování uvnitř komunity, kontroverzní hesla jako invaze do Iráku v roce 2003 nebo Bůh, vandalství v jednotlivých článcích, či homogenitu editorů. Nástrahám tak čerstvá dvacátnice čelí a dál bude čelit nejen zvenku, ale také