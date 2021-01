Souhlas s očkováním ve světě roste, na českých sítích řádí obavy a mýty. Ověřili jsme je

Čím dříve si to připustíme, tím dříve to přijmeme: jsme v tom sami, žádná smysluplná komunikační kampaň k očkování ze strany státu včas nepřijde. Jaká měla a mohla být? Měla respektovat přirozené obavy z nového. Dávat jednoduché příklady. Přiznat, co vědci nevědí. Pokusme se o to v tomto textu.

Zpráva o výzkumu společnosti YouGov prošla minulý týden Českem téměř bez povšimnutí, ale stojí za to: Ochota nechat se očkovat ve světě roste. U Britů na začátku listopadu ze 61 na 80 %. U Španělů před Vánoci z 52 na 66 % (u Italů prakticky stejně). U tradičně opatrných Francouzů na 39 %, což je málo, ale ještě v půlce prosince to bylo 29 %.

Ochota nechat se očkovat klesla v asijských zemích, kde je podle dostupných zpráv epidemie utlumená. V Česku se výzkum nekonal, jediná čísla jsou ta z výzkumu STEM z konce listopadu a začátku prosince: 39 % pro, 45 % proti, 16 % neví.

Jiný britský výzkum ukázal, že přibližně polovina odpůrců chce vyčkat, jestli je vakcína bezpečná (dosavadní zprávy ukazují, že ano, což může být hlavní zdroj poklesu obav), pětina nevěří konkrétně vakcíně proti covidu a jen asi desetina patří k odpůrcům očkování jako takovému.

Co to znamená pro Česko? Přinejmenším to, že vzorec „nejdřív ať se ukáže, že to je bezpečné“ může fungovat i u nás a napomoci proočkování dostatečného počtu obyvatel na zastavení šíření viru, aniž se budou očkovat vyslovení odpůrci – tedy pokud stát dokáže nabídnout dostatečnou očkovací kapacitu. Vláda by tomu mohla jít naproti kampaní, v níž se bude obavám obyvatel věnovat – už i proto, že s šířením takzvané britské mutace koronaviru může být podle virologa Pavla Plevky zapotřebí proočkovat přes 80 % populace.

Jenže česká vláda váhá a start vysvětlovací kampaně neustále odkládá. Deník N proto prošel sociální sítě, vybral nejčastější argumenty týkající se očkování a připravil přehled nejfrekventovanějších obav a věcných odpovědí na ně.

„Může mě očkování nakazit?“

Vakcína proti covidu nefunguje tak, že by se do těla vpravila oslabená nemoc. Očkování je prakticky sdělením imunitnímu systému organismu, jakým způsobem se virus přichytává na buňky v těle. Každý patogen (tedy ten neřád, kvůli kterému stonáme) k tomu má jedinečné „příchytky“ – říká se jim antigeny. Jsou to ty výstupky na snímcích kuliček koronaviru, které jsme všichni tolikrát viděli.

Nově vyvinuté vakcíny, které jsou dostupné i v Česku, využívají zajímavou technologii: obsahuje předlohu, podle níž si buňky v lidském těle vytvoří právě onen antigen a nic víc. Imunitní systém těla si všimne, že se v těle objevilo něco nového – a protože to je nové, udělá to jediné, co umí: vytvoří protilátky (respektive schopnost rychle zničit cokoliv, co do těla vstoupí, a imunitní systém rozezná, že jde o vetřelce).

Samotná technologie takzvané mRNA vakcíny je nyní nová, ale zkoumala se desítky let.

Naučení se, jak tvořit protilátky a jak je poslat proti cizorodé látce do boje, organismu nějakou dobu trvá. Pokud protilátky nemá a začne je tvořit až při infekci aktivním virem, nestihne vytvořit obranu dříve, než člověk onemocní.

Případná nakažení po aplikaci vakcíny mají prosté vysvětlení: vakcína nechrání stoprocentně. První studie z Izraele, který očkoval už přes čtvrtinu obyvatel, ukazují, že zhruba čtrnáct dní po první dávce vakcíny se riziko onemocnění snižuje velmi zhruba k 50 %. Teprve týden po druhé dávce má být organismus chráněný z více než 90 %.

„Byl vývoj vakcíny příliš rychlý?“

Tato obava je v mnohém symbolická především proto, že je minimálně zčásti pravdivá: Ano, vývoj byl v porovnání s vývojem jiných očkovacích látek v minulosti velmi rychlý. Umožnilo to obrovské množství peněz, které do programů tekly, dosavadní vědecké poznatky možnost celosvětového sdílení objevů i vysoký počet nakažených (pro testování).

Otázka, zda byl vývoj vakcíny příliš rychlý, ale má více odpovědí. Zatím se nestihlo prokázat, jak dlouho