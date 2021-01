Český „přítel“ mlčí, v cele zatím čeká na trest jeho ruský „zdroj“. Kauza údajné ruské špionáže pro ČR

Češi se prý zapletli do této dramatické kauzy náhodou. Myslí si to ruský advokát Ivan Pavlov. Jeho doménou je paragraf 275 trestního zákoníku – většina jeho klientů se ocitla za mřížemi právě kvůli němu. Stejně jako novinář Ivan Safronov, který podle vyšetřovatelů dodával tajné informace české tajné službě.

V Rusku sedí ve vězeňské cele novinář Ivan Safronov. V Čechách má přítele Martina Laryše. Podle ruských vyšetřovatelů měl právě jemu pro potřeby české tajné služby, ale nejen její, dodávat z Ruska tajné informace technologického, vojenského a kosmického charakteru.

Safronovovy perspektivy nejsou vůbec růžové. Podle mínění jeho advokáta, nejslavnějšího ruského obhájce občanů, kteří se dostali do konfliktu s tajnými službami, by „český přítel“ jeho klienta měl promluvit.

Ivan Safronov je obviněn z toho, že pracoval pro české tajné služby. Jste s nimi jako jeho obhájce v kontaktu? Mohou k věci vůbec něco říct? Nebo je to v případě takových institucí zbytečné, ne-li kontraproduktivní?

Tajné služby nikdy nic nekomentují. A to jak v případě, kdy něco provedly, vykonaly, tak i pokud neudělaly nic a někdo je mylně podezírá. Vždy mlčí. Distancují se zcela zásadně od veřejných projevů. To je zažitá praxe. Neříkám, že to je správné. Ale je to tak.

Měla by ale podle mne existovat nějaká jasná, přesná pravidla, podle kterých by se tajné služby řídily v případě, když je ze spolupráce s nimi obviněn nevinný člověk. Mělo by nahlas zaznít: Není to pravda. Ale ony mlčí a nepřinesou ani důkazy o tom, že to tak je, ani se obvinění nesnaží vyvrátit. Tady se ale jedná o osud nevinného člověka. A to by neměly mlčet.

Pokoušeli jste se kontaktovat nějaké české úřady?

Nyní s žádnými českými institucemi a úřady ve spojení nejsme. Samozřejmě bychom si přáli, aby se pan Laryš