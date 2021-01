Notes: Jak Schillerová (ne)pomáhala podnikům a Babiš hádal počty očkovaných

Jak je velký vesmír? Kdo zastřelil Kennedyho? Kolik je v Česku naočkovaných? Na některé otázky se prostě odpověď nenalézá snadno. Ministerstvo zdravotnictví minulý týden oznámilo, že počty vakcinovaných bude zveřejňovat jednou týdně, aby nám usnadnilo orientaci (v datech!). Dnes ale premiér Babiš, který dříve hovořil o asi 40 tisících až 75 tisících očkovaných, přiznal, že denní data o naočkovaných nemá ani on, ani vláda. Není se ale čeho bát, premiér slíbil, že online informování o počtu očkovaných bude řešit. Informace budú!

Kdo dostaví jadernou elektrárnu Dukovany? Další otázka, na kterou není snadná odpověď. Vláda se chystá na možnost, že by se tendru ruské a čínské firmy mohly účastnit jen ve spojení s dalšími společnostmi. A zatímco část opozice tento krok vítá, podle dalších je tento ústupek nedostatečný. Více o řešení pro některé ve stylu „vlk se nažral a koza zůstala celá“ v článku dua Michala Tomeše a Lukáše Prchala.

Mohli jsme si (jako Česko) objednat u Evropské unie vakcíny. Hromady vakcín. Jenže my jsme řekli ne! O tom, jak se domlouvaly dodávky očkování a jak si jich Česko mohlo objednat víc, hovoří v podcastu Studio N naše reportérka v Bruselu Markéta Boubínová.

„Hvězdami“ vpádu do amerického Kapitolu se stal „Viking“, muž, který si odnášel řečnický pult, nebo chlapík, který si hodil nohy na stůl Nancy Pelosiové. Jenže skuteční hrdinové zůstali stranou zpráv i záběrů kamer. Policista Eugene Goodman, demokratický poslanec Jason Crow a poslanec Andy Kim. Jejich příběhy ze dne, který změnil USA, zachytila Jana Ciglerová.

Koronavirus může být nebezpečný i pro covid negativní. Řada lidí prodělá například infarkt, ale ze strachu z covidu raději zůstane doma. A infarkt „vyleží“ a čeká, než se zařízení opět otevřou. „Další skupinu tvoří pacienti, kteří sice vyhledají lékařskou pomoc, ale než se dostanou na to správné místo a lékaři vyloučí covid, ztratí se několik hodin času. Kvůli epidemii trvá v mnoha případech delší dobu, než se pacient s infarktem dostane na sál. Odhadujeme, že se velké následky epidemie naplno projeví až za několik měsíců,“ říká v rozhovoru kardiolog Josef Kautzner.

V počtu vážných případů covidu je Česko nejhorší na světě, v počtu úmrtí šesté, trasování selhává a situace v nemocnicích je kritická. Stav v Česku ve třinácti přehledných grafech.

Už v pátek se spustí rezervační systém na očkování proti covidu pro seniory nad 80 let! Ti se na internetu zaregistrují, dostanou jeden šesticiferný kód, později další, který zadají při rezervaci termínu, a půjdou se naočkovat. Jednoduché? Možná pro mladší ročníky, seniorům nejspíš budou muset pomoci blízcí. Deník N proto připravil návod, jak na to. Kromě připojení k internetu a kartičky pojišťovny bude třeba i dávka trpělivosti.

Vakcíny půjdou nejprve ohroženým skupinám… a taky pracovníkům Státního zdravotního ústavu a jejich příbuzným. Ústav tak rozdělil tisícovku vakcín. Mezi zhruba 450 pracovníky ústavu je přitom lékařů jenom několik desítek. Většinou jde o lékařské pracovníky, hygieniky, výzkumníky anebo úředníky, kteří s pacienty přicházejí do styku ojediněle. „Tak asi jo. Pokud ty vakcíny tady jsou, tak asi v riziku jsme,“ odpověděla jedna z naočkovaných na otázku, zda patří do rizikové skupiny. A vy jdete na včeličku kdy?

Ministryně financí Schillerová se mnohokrát holedbala, jak stát masivně podpořil koronavirem zasaženou českou ekonomiku. Podle propočtů vicepremiérky přesáhla celková pomoc k 31. prosinci 283 miliard korun (opomiňme to, že vláda původně slibovala 1,2 bilionu korun). Na první pohled i tak vysoké číslo. Jenže jak oddlužení nemocnic nebo třeba Masaryk do kapsy penzistům souvisí s podporou firem a domácností zasažených covidem? Těžko říct. Více o iluzi pomoci v článku Jana Tvrdoně.

Loňský rok hudebníkům příliš nepřál, přesto se to na kvalitě vydaných nahrávek nepodepsalo. Jaké loňské objevy stojí za to pustit si do uší? Poradí vám zpěvák David Koller, operní pěvkyně Dagmar Pecková nebo Edúv syn.

Co se dočtete v zítřejším vydání tištěného Deníku N?

Vicepremiér Karel Havlíček ustupuje v podmínkách tendru na Dukovany

Data o očkování denně nejsou, přiznal premiér Babiš

Reportáž: Nekonečný koronavirový očistec v karvinském Ráji

Trasování nefunguje, třetina pozitivních nemá příznaky

Obavy z Bidenovy inaugurace: „Kapitol byl začátek“

Jak se navzdory testům, rouškám i odstupům v letadle šířil koronavirus

EU formuluje pravidla, která mají zkrotit internet a zachovat svobodu slova

Nejlepší hudba v roce 2020 (2. díl)

Medik pomáhal nakaženým, na peníze však čeká marně

Krátce ze světa i domova