Kina nástup online platforem životně neohrozí. Budou stát před jinými problémy, shodují se provozovatelé

Se stoupající proočkovaností populace by se mělo vše začít vracet do původních kolejí. Otevřou se divadla, bude možné zase zajít do kina. Filmové zážitky se ale mezitím přesunuly ze stříbrného plátna na monitory počítačů a televizí a ukázaly, že v některých případech kinosály vůbec nepotřebují. Provozovatelé kin kromě online filmových platforem budou muset bojovat i s povinností negativních testů a malou filmovou nabídkou.