Nestačí jen porazit Babiše. Čeká nás těžká doba, ale krizi můžeme i využít, míní šéfka TOP 09

Jak vážný byl spor s pražskou ODS?

Byla to bouře ve sklenici vody. Odstartovaly to požadavky pražské ODS, které byly zveřejněny už v prosinci. Řekli jsme si, že jsou nesplnitelné. Ale zároveň že je pro nás důležité, že jdeme spolu do voleb – to je pro nás absolutní priorita.

Před Vánoci jsme situaci v Praze v Deníku N popisovali. Lidé z TOP 09 tehdy říkali, že si změnu v čele města umí představit. Jak se k tomu stavíte?

Naši lidé v koalici nejsou s fungováním Pirátů a zejména pana primátora Hřiba dlouhodobě spokojení. My jsme zkrátka mnohem pravicovější stranou a ostatní partneři jsou levicovější. Například s jejich návrhy na uzavírání některých ulic pro dopravu nacházíme shodu velmi složitě.

Kdyby k tomu byla síla, chtěla byste Hřiba vyměnit?

Jsem přesvědčena o tom, že jsou lepší primátoři. Pan Hřib má hodně nedostatků. Své práci pro Pražany se věnuje méně než svému PR. Na druhou stranu jsme v době covidové, je potřebná stabilita, aby se magistrát mohl například podílet na očkovací strategii. Není na to vhodná doba.

To ale neznamená, že to nemůže být nikdy na stole. Politika je vrtkavá a můžu říct i se svou zkušeností z komunální politiky, že žádná funkce není trvalá. Je to od jednoho zastupitelstva k druhému. Tak to chodí a musí s tím počítat každý, včetně pana primátora Hřiba.

Podle mě by bylo ideální, kdyby v Praze existovala širší koalice i s ODS. Ukázali bychom, že myslíme vážně spolupráci opozice i na celostátní úrovni.

Ještě se vraťme k tomu vyjednávání. ODS v Praze ze svých požadavků ustoupila jen tak?

My jsme v ničem ustupovat nemuseli. Má kandidatura v čele pražské kandidátky je dojednaná na celostátní úrovni už od podzimu. Ještě dříve než jsme podepsali memorandum, jsme dohodli některé základní věci včetně ideových východisek.

Dohodli jsme také to, kde bude mít která strana svého lídra (každý z předsedů má kandidovat v kraji, v němž žije, pozn. red.). Pokud by tato podmínka nebyla dodržena, narušilo by to důvěru, že podaná ruka platí. Ale to se samozřejmě neděje.

Nebudou do této dohody vstupovat silné regionální stranické organizace a místní animozity? Jako například ve Zlínském kraji, kde lidovci nechtějí na kandidátce poslance ODS Stanislava Blahu?

Je to podobná situace jako v Praze. Představitelé jednotlivých stran mají rozdílné představy o lokálních věcech. Věřím ale tomu, že pro nás všechny je cílem změnit poměry v zemi. Myslím, že snadno překonáme řadu podobných lokálních věcí právě kvůli tomu, že máme společný cíl.

Nyní spolu hledáte mechanismus, jak rozdělíte místa na kandidátkách. Zohledníte to, že každá strana má regionálně poměrně odlišnou podporu?

Máme to hotové. Klíč k obsazení míst na kandidátkách je připraven. Zvolili jsme k tomu jednoduchý mechanismus, který