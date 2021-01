Nezvládáte, co jste stvořili? Přijdete o stamiliony. Unie formuluje pravidla, která mají zkrotit internet a zachovat svobodu slova

Příkladem mohou být třeba opatření proti šíření koronaviru a otázka vakcín. Jakmile se člověk dostane do své názorové skupiny, často v ní doslova zamrzne. Propustnost takovýchto „bublin“ je opravdu malá, vzájemné nepochopení a polarizace ve společnosti narůstá a ochota naslouchat jiným názorům značně klesá. Dalším příkladem nezanedbatelného vlivu internetu mohou být i americké prezidentské volby a vehementní popírání jejich výsledku ze strany Donalda Trumpa, které vyústilo v tragický, nepochopitelný a bezprecedentní útok Trumpových stoupenců na Kapitol.

Nad otázkou spoluzodpovědnosti sociálních sítí za tyto události se ve svém nedávném komentáři zamýšlí i Ján Simkanič. „Není pochyb o tom, že sledujeme historické momenty světového internetu. Ovšem to je to jediné, co lze říci s jistotou. Co tyto kroky přinesou a jakou reakci vyvolají, nelze zatím vůbec odhadnout. Regulace obsahu internetu byla, je a bude nekonečným zdrojem debat o svobodě slova a jejích limitech,“ uvádí v návaznosti na rozhodnutí společnosti Twitter zablokovat účet amerického prezidenta.

S tím nelze než souhlasit. Zároveň je ale třeba připomenout, že Evropská unie je v diskusi o regulaci internetu a sociálních sítí mnohem dál než zbytek světa. Politické debaty o tomto tématu probíhají v Bruselu už řadu let. Tento maraton tzv. prelegislativní fáze pak vyvrcholil na konci minulého roku, kdy