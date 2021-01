Xvideos vlastní bratr se sestrou. Na miliardovém obratu se podílí i reklamka a dům u Václaváku

Pornografické impérium, do kterého spadá i největší pornografický server na světě Xvideos, jehož nelegálním obsahem se zabývá česká policie, má roční obrat přibližně miliardu korun. Vlastní jej francouzští sourozenci Stephane Michael a Malorie Deborah Pacaudovi. Všechny jejich firmy sídlí v činžáku u pražského Václavského náměstí.

Společnosti Pacaudových odhalily svou finanční kondici před Vánoci, kdy poprvé zveřejnily účetní závěrky za posledních šest let (předtím ve veřejném rejstříku chyběly). Stalo se tak krátce poté, co vypukl skandál konkurenčního serveru PornHub. Do té doby se dal jejich majetek jen odhadovat.

Francouzští podnikatelé na sebe upozornili například v červnu 2018, kdy přeplatili právě PornHub i pornomagnáta Larryho Flynta, který stojí za značkou Hustler, v aukci o magazín Penthouse. Za něj majitelé Xvideos zaplatili v přepočtu čtvrt miliardy korun.

Ze zveřejněných účetních závěrek se ukazuje, že pornografické impérium generuje roční obrat kolem miliardy korun. Společnost WGCZ Holding, která provozuje Xvideos, měla například v roce 2019 obrat