Z ulic Bostonu kingmakerem republikánů. Zemřel král kasin a Trumpův největší sponzor

Pro bývalého amerického prezidenta George Bushe mladšího byl Sheldon Adelson „přítel“, podle historika Ricka Perlsteina byl „zlý, šílený a nebezpečný pro republiku“.

Sheldon Adelson dokázal během svého života vyvolávat silné emoce.

Ze skromných poměrů se vypracoval na kasinového magnáta a člověka, u něhož si republikánští politici podávali dveře.

Zanícený podporovatel Izraele se mimo jiné zasloužil o přenesení izraelské ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Izraelský premiér v souvislosti s jeho smrtí vyjádřil „hluboký smutek a zlomené srdce“; jeho snahu posílit vzájemné vztahy mezi USA a Izraelem si „budou připomínat celé generace“.

Sara and I are heartbroken by the passing of Sheldon Adelson.

He was a wonderful friend to us personally and an incredible champion of the Jewish people, the Jewish state and the alliance between Israel and America.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 12, 2021