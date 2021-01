Nejzajímavější hudba k poslechu v roce 2020. Velká anketa Deníku N

Jakkoli byl rok 2020 pro kulturní scénu rokem náročným, ani na množství, ani na kvalitě vydaných nahrávek se to výrazně nepodepsalo. Deník N oslovil osobnosti domácí (a v jednom případě slovenské) scény napříč povoláními, žánry i regiony a spolu s nimi i několik interpretů, kteří patří mezi objevy roku 2020, aby sepsali, co je loni nejvíce zaujalo.

Část I.: Hudebníci

Dorota Barová

Hudebnice (Tara Fuki)

V listopadu 2018 odehrála Dagmar Andrtová-Voňková v divadle Archa koncert, na němž oslavila sedmdesátiny. Byl to nápad Petra Ostrouchova, ten oslovil muzikanty, kteří Dagmar nejen doprovodili na koncertě, ale její písně také aranžovali. Myslím, že všem se do jejího hudebního světa podařilo vstoupit nenásilně a s pokorou. Byl to magický večer a minulý rok vyšel tenhle zážitek na CD u Animal Music.

Po dlouhé době nahrála nové sólové CD i Lenka Dusilová. Její Řeka plyne krajinou tak barevnou, bouřlivou i tichou, známou i neznámou. Lenka je věčný hledač nového a jiného, ale zároveň nezapomíná na své kořeny a zanechává v písních stopy toho, kým je.

S deskou Na radosti (2014) slavila Aneta Langerová velký úspěch. Bylo to v podstatě její první autorské album, proto se s napětím čekalo, jaké bude to další. Dvě slunce jasně září a jsou velmi povedeným přirozeným pokračováním. Jsou plné barev a příběhů, které Anet umí nádherně vyprávět.

Edúv syn (Matej Myslovič)

Rapper (Edúv syn)

Rok 2020 byl šílený. Tím, že