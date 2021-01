Johny Machette: Tenisky zpěváka Travise Scotta jsou pro mladé důležitější než pád vlády. Ale nebojte se, není to tak zlé

V posledních rozhovorech, ale třeba i podcastu Insider zmiňujete, že mladí lidé se stahují z Facebooku a rovněž Twitter pro ně přestává být důležitý. Jako významné kanály pro „generaci Z“ jste zmiňoval Instagram a TikTok. Říkám si tedy ve svých třiceti letech – jako uživatel Facebooku a Twitteru –, jestli mi náhodou neujíždí vlak…

Nemyslím si. Oba máme už určitý věk, kdy máme vyprofilované vlastní zájmy a vše, co nás zajímá. Také víme, kde je hledat. Český obsah na TikToku pro třicetiletého člověka není v současné době zajímavý. Ne že by tam nebyl, ale je ho tam málo. Víc toho pro sebe najde na YouTube, Facebooku a Twitteru. Neřekl bych, že by člověk ve třiceti letech měl mít pocit, že mu ujel vlak. Spíš se může zarazit a přemýšlet o tom, jak mladší lidé tráví čas a co je zajímá. Co jim třeba přijde v roce 2021 důležité.

Byla pro „generaci Z“ loni číslem jedna pandemie jako pro nás?

Mnohem větší téma je pro ně online škola. Jak třeba hrát, že jim nefunguje připojení na výuku, nebo jak se něco dozvědět, když na učení kašlou učitelé i kamarádi. Jsou tu opět dva tábory. Ti, kteří se učit chtějí, a ti, kteří ne. Tohle je v době pandemie téma číslo jedna.

Co dál?

Zajímá je i maturita a že nebudou maturitní plesy. Mrzí je, že se nemohou potkávat. Nicméně je sleduji třeba i na jejich instagramových účtech a vidím, jak dodržují opatření proti koronaviru. Kdo chtěl najít způsob, jak je obejít, bohužel ho našel.

„Generace Z“ jsou digitální domorodci

Za „generaci Z“ se označují lidé, kteří se narodili od poloviny 90. let 20. století do roku 2012. Někteří z nich nezažili život bez internetu, protože přišli na svět v době jeho rozmachu, kdy se dostával do domácností a chytrých mobilních telefonů. Po „generaci Z“ následuje „generace Alfa“.

Říkal jste, že třeba na TikToku není pro starší lidi obsah, a proto tam nejsou. Síť jsem zkusil a viděl jsem tam spíš videa tance a pitvoření. Proč je právě toto pro „generaci Z“ zajímavé? Proč nehledají to, co je v roce 2021 zásadní? Že se nemůže do hospody, do školy, do kina?

Oni by to tam i hledali, ale není nikdo, kdo by jim to nabízel. Znám hodně studentů středních škol, kteří by bez Dominika Feriho (TOP 09) vůbec netušili, co se v téhle republice děje. Mluví jejich řečí, dokáže vše snadno vysvětlit a píše na Instagramu, kde mladí lidé jsou. A proč „generaci Z“ na TikToku baví trapné vtipy a tanec?