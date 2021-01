Studio N: Spíše než svatý hřebík potřebujeme kritický rozum, říká Martin C. Putna

V českém mediálním prostoru se před pár dny objevila senzační zpráva. Archeologové prý objevili v milevském klášteře schránku s odseknutou částí hřebu z takzvaného Pravého kříže, tedy kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Je to ale pravda? A je důležité, jestli je to pravda? Hostem Studia N je literární historik a pedagog Martin C. Putna.