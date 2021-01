Komentář Jiřího Pehe: Část republikánů chce zavrhnout trumpismus a vrátit stranu do doby před ním. Jenže Trump jen invazivně a obhrouble artikuloval jejich strach, který tu byl už dávno před ním. Strach z měnící se Ameriky, v níž přestává dominovat bílý křesťan.

Mohou se američtí konzervativci vrátit k tomu, co bylo před Trumpem? Bohužel ne, není k čemu

Republikánská strana v USA čelí po čtyřech letech vlády Donalda Trumpa rozkolu mezi těmi, kdo chtějí pokračovat v obhajobě „trumpismu“, a těmi, kteří volají po návratu k ideovým kořenům strany. Problémem křídla, které by se rádo s Trumpem rozešlo, ovšem je, že jakkoliv ve straně existují různé názorové proudy, sjednocující linií je právě to, co se Trump nezdráhal – občas agresivně a vulgárně – artikulovat: strach z měnící se země, v níž „bílá křesťanská“ Amerika přestává mít určující slovo.

Sám Trump formuloval přesně, o co této odcházející Americe jde, v projevu k davům, které následně zaútočily na Kapitol, aby zabránily Kongresu ve formálním potvrzení výsledků prezidentských voleb. K pochodu na sídlo zákonodárců vyzval slovy, že zvrácení oficiálně oznámených volebních výsledků je poslední šance, jak zachránit Ameriku.

V pozadí bylo poselství, kterému dobře rozuměly nejen desetitisíce jeho zfanatizovaných příznivců, ale i většina republikánských voličů: vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena je vítězstvím té Ameriky, v níž se dříve dominantní bílá křesťanská (především protestantská) Amerika stává jen jedním z mnoha hybatelů společnosti a politiky, možná i menšinou. I proto je odmítnutí volebních výsledků – a třeba i jejich násilná změna – jedinou šancí, jak ještě udržet nadvládu „staré dobré Ameriky“ nad tou, která se vynořuje.

Není podstatné, zda Trump, který vykazuje známky psychického narušení, skutečně věří