Švédsko se topí ve druhé vlně. Mění strategii a zpřísňuje pravidla novým zákonem

Začalo to nadějně: 26. prosince přijely do Švédska dodávky s prvními dávkami vakcíny Pfizer/BioNTech. Podobně jako v dalších evropských zemích se začalo očkovat hned následující den. „Je skvělé, že jsme konečně došli až sem a že i ve Švédsku teď můžeme nabídnout ochranu proti koronaviru,“ komentoval tehdy vakcínu švédský národní epidemiolog Anders Tegnell v tiskové zprávě. S první dodávkou přijelo do Švédska „jen“ 9750 dávek. Švédsko v následujících týdnech zvýší příjem až na 80 tisíc dávek týdně.

Podobně jako Dánsko mají i Švédové v plánu jako první naočkovat rizikové skupiny. V tomto případě lidi nad 70 let a obyvatele domovů důchodců. Následují zaměstnanci z předních linií, jako je zdravotní personál. Třetí ohroženou skupinou jsou lidé, kteří sdílejí domov s někým z rizikové skupiny.

Více než očkování se ale ve Švédsku řeší prudký růst infekce. Jak se k němu Švédové vlastně dostali?