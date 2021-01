Tlak opozice i bezpečnostní komunity musí současná vláda brát stále častěji v potaz při projednávání tendru na výstavbu nového bloku dukovanské elektrárny. Kabinet Andreje Babiše se chystá na možnost, že by se ruské a čínské firmy mohly výběrového řízení účastnit pouze ve spojení s dalšími společnostmi. Zatímco část opozice tento krok vítá, podle dalších není takový ústupek dostatečný. Na konci ledna by přitom o výběru účastníků měli jednat šéfové všech politických stran.

Rusko a Čína by v tendru na Dukovany vůbec neměly být. Části opozice vládní ústupek nestačí

„Variantu 5 + 0 nevidím v tuto chvíli reálně,“ uvedl pro Deník N ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Účast ruských a čínských státních společností v rámci konsorcií by podle něj mohla být pro opozici přijatelná. Šéfové parlamentních stran by s Havlíčkem a premiérem Andrejem Babišem o dalším směřování soutěže na Dukovany měli jednat na konci ledna. Vicepremiér nyní očekává, že by k vypsání tendru mohlo dojít v několika následujících týdnech.

Posun směrem k možné účasti Rusů a Číňanů v rámci konsorcií je ale