Česko mělo na začátku epidemie covidu obyvatele ochotné přijmout tvrdá omezení a robustní systém veřejného zdravotnictví. Na začátku roku, v němž se bude volit do Sněmovny, je patrné, že vládní politici nemají reálný úspěch, jímž by se mohli chlubit. Zvolili tak riskantní strategii.

„A děláme to dobře.“ Babiš a Blatný zvolili riskantní strategii, stále častěji mluví v rozporu s realitou

„To, co teď bude ovlivňovat rychlost očkování, jsou dodávky vakcín,“ prohlásil před několika dny na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V pondělí oznámil, že vakcínu dosud dostalo 40 tisíc lidí. Dojem, že na vině je údajně pomalá EU, posiluje svými vyjádřeními i premiér Babiš.

Poněkud paradoxně se předseda vlády zároveň prostou početní úlohou usvědčil z klamu.

Počítejte s námi: „My jsme doposud dostali sto jedna plat, každé to plato má 975 vakcín při pěti z jedné lahvičky,“ řekl ve svém pravidelném nedělním propagačním videu premiér Andrej Babiš. Česko tak k neděli obdrželo 101 × 975 = 98 475 dávek vakcíny (s ohledem na očkování šesti dávkami z jedné lahvičky od 30. 12. se to spíše bude blížit hodnotě 118 170, tedy oněch 98 475 plus jedna šestina k tomu).

Výsledek při porovnání se čtyřiceti tisíci očkovaných můžeme dvakrát podtrhnout: očkování na dodávkách z EU nevázne, rozhodně ne nyní. Česko zkrátka v té době stihlo spotřebovat třetinu až polovinu dodané vakcíny. (Nebo se ministři rozhodují podle špatných čísel, což je spíš horší než lepší scénář.)

Ostatně – oficiální údaj je, že ke středečním 18.00 (tedy o víc než 72 hodin později, než kdy Česko mělo oněch 101 plat vakcíny) první dávku očkování dostalo 70 680 lidí. Mezitím do Česka proudily další zásilky vakcíny, kromě Pfizer/BioNTech už také od firmy Moderna.

Výroků v ověřitelném rozporu se skutečností vypouštějí vládní politici na začátku roku, v němž se bude volit do Sněmovny, více.

Jen rychlý pohled na politickou mapu, na níž se ty manévry odehrávají: dosavadní hegemonii hnutí ANO (které v průzkumech stagnuje kolem 25 %) vyzývají hned dva opoziční bloky, oba mají kolem 20 % preferencí, zatímco političtí spojenci Andreje Babiše z ČSSD a KSČM nemají zdaleka jisté, zda v příští Sněmovně budou.

A tak vláda sáhla k riskantnímu manévru: Zatímco premiér má