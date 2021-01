Francouzský motorkář Thierry Sabine založil před více než čtyřiceti lety závod, který je dodnes považován za vůbec nejtěžší na světě. Rallye Paříž–Dakar, dnes Dakar Rally se v Africe jela naposledy v roce 2007, o rok později kvůli obavám z možného přepadení posádek na území Mauritánie neproběhla. Po deseti ročnících v Jižní Americe se letos podruhé jede na Blízkém východě. O tom, proč se legendární závod nejspíš do Afriky jen tak nevrátí, hovoří dlouholetý motoristický novinář Prokop Siwek.

O bezpečnost nejde. Návratu Dakaru do Afriky brání řevnivost pořadatelů i jistota peněz šejků

Dakar Rally se jede letos podruhé v řadě v Saúdské Arábii. Předpokládám, že jde hlavně o ekonomické rozhodnutí pořadatelů, že?

Francouzské společnosti Amaury Sport Organization (ASO), která mimo jiné pořádá i Tour de France, jde logicky o peníze. Už přesun z Afriky do Jižní Ameriky byl motivován ekonomicky, protože pořadatelské země jim zaplatily za to, že se u nich bude závodit, čímž si zajistí celosvětovou reklamu. Říká se, že ASO je velmi dobře pojištěná i do budoucna. I vzhledem k tomu, že se závod v roce 2008 musel zrušit opravdu den před startem, když si pořadatelé vyhodnotili, že je bezpečnostní riziko příliš vysoké.

Takhle ale v prvních ročnících závod nefungoval, ne?

Důležitý milník nastal poté, co zakladatel Thierry Sabine během závodu v roce 1986 zemřel. Po něm to převzal jeho otec, který ale později závod prodal. Tehdy nastala nová éra, kdy pořadatelé hledali, jak závod zkomercializovat.

Takže i po afrických zemích chtěli pořadatelé v minulosti poplatek za to, že se závod pojede na jejich území?

Ano, ale hlavně přesunem do Jižní Ameriky získali páky, jak z nich dostat peníze, protože jihoamerické země byly ochotny zaplatit. Jenže to taky netrvalo dlouho, protože státy z dohody začaly couvat. Když pořadatelé během poslední dekády poznali, že už v Jižní Americe není o závod takový zájem, obzvlášť v Argentině, která byla ze začátku velkým lákadlem, už pro ASO přestávalo mít význam, aby se jel na jihoamerickém kontinentu.

Takže se letos vlastně už potřetí v řadě stalo, že se závod jede pouze v jedné zemi. Podruhé v řadě se teď jede v Saúdské Arábii a rok předtím se jelo pouze v Peru.

Nemůže fakt, že závodníci nepřekonají státní hranice, Dakaru do budoucna uškodit?

Letos startuje nejméně posádek od roku 1995, ale je